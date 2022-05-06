مختار جمعة يحذر من أكل مال الأوقاف دون حق: المعتدون عليه في حرب مع الله

حذر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، من أكل مال الأوقاف دون حق، موضحًا في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلًا: «مال الوقف بمثابة مال اليتيم، أكله بدون حق من الموبقات، وحقه لا يسقط بالتقادم شرعًا وقانونًا، والقائم عليه بمثابة كافل اليتيم إن أحسن، وعاقبة أمره خسرا إن أساء أو قصر أو فرط، أما المعتدون عليه فهم في حرب مع الله لأنه الولي الحقيقي لمن أوقفت العين أو المال لأجلهم».

وكان «جمعة» امتدح التاجر الأمين متسائلًا: «لماذا التاجر الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء؟» مجيبًا: «لأن التاجر لا يمكن أن يصل إلى هذه المرحلة إلا بإيمان راسخ بالله و إنسانية عظيمة تجعله يؤثر الباقية على الفانية، وما عند الله على الدنيا وما فيها بما في ذلك حب المال وحب العاجلة، فمن ذاق حلاوة الحلال لم يغره الحرام أبدًا».

حلاوة الحلال وبركته

وأضاف وزير الأوقاف: «من ذاق حلاوة الحلال وبركة الحلال لم يغره الحرام أبدًا ولا تمتد إليه عينه ولو جاءه الحرام ركضًا.. ومن استمرأ الحرام وخاض فيه صارت حياته كدًا ونكدًا وعاقبة أمره خسرًا و عانى الأمرّين صراعًا وقلقًا وإن تراءى لبعض الخلق من ظاهره حسنا فإن له معيشة ضنكًا».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الأوقاف أنه لا يوجد حج على نفقة الدولة هذا العام، وفقًا لما أكدت عليه اللجنة العليا للحج، مؤكدة أنه لا حج على نفقة الوزارة تحت أي مسمى، مشددة على أن الحج فرض على المستطيع بدنيًا وماليًا.