«العناني وشعراوي» يفتتحان المرحلة الأخيرة من تطوير كورنيش النيل بالمنيا

افتتح اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، يرافقهما اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، المرحلة الرابعة والأخيرة من تطوير كورنيش النيل بمدينة المنيا بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين و500 ألف جنيه.

تفقد الوزيران يرافقهما المحافظ أعمال التطوير المنتهية، للاطمئنان على مدى جاهزية المرحلة الرابعة من الكورنيش لاستقبال المواطنين، كما قاما بجولة على الكورنيش، وخلال الجولة، تفقدوا معرض منتجات أيادي مصر، لتمكين المرأة المصرية من تسويق منتجاتها اليدوية والتراثية والحرفية والتي تتميز بها المدن المصرية عبر منصة إلكترونية يمكن من خلالها الوصول إلى الأسواق الدولية.

توفير متنفس لأهالي محافظة المنيا

وأشاد وزير التنمية المحلية بأعمال التطوير التي تمت في الكورنيش وتوفير متنفس لأهالي محافظة المنيا وما يتميز به من شكل حضاري وجمالي.

وأكد اللواء محمود شعراوي دعم الوزارة لإحياء الحرف التراثية واليدوية التي تتميز بها المحافظات بما يساهم في توفير فرص عمل وتحسين مستوي الدخل للعديد من الأسر خاصة الشباب والمرأة المعيلة.

تحسين نوع وجودة الخدمات وتشجيع المنتج المصري

ومن جانبه، أكد الدكتور خالد العناني حرص الوزارة على تنمية الابتكار والإبداع للصناعات التقليدية والتراثية والسياحية، في إطار استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة 2030 والتي تهدف إلى تحسين نوع وجودة الخدمات وتشجيع المنتج المصري وأرباب الحرف لإحياء الصناعات التقليدية والتراثية، لذلك تقوم الوزارة بدعم وتمكين أصحاب الحرف اليدوية والصناعات الإبداعية بشكل فعال عن طريق السماح بإقامة معارض للحرف التراثية في المواقع الأثرية والمتاحف، وكذلك على هامش الفعاليات والمؤتمرات المحلية والدولية التي تنظمها الوزارة، ووعد وزير السياحة والآثار العارضين بعرض منتجاتهم على هامش احتفالية سوف يتم إقامتها قريبًا بالمنيا بالتعاون مع وزارة الثقافة.

ًوأوضح محافظ المنيا أن تطوير الكورنيش وتحويله لمتنفس حضاري يستوعب الأهالي ويليق بهم من أولويات المحافظة، ويأتي في إطار إضفاء لمسة جمالية وحضارية على مدينة المنيا وجعلها واجهة مشرفة أمام زائريها، مشيرًا إلى أن المرحلة الرابعة والأخيرة تعد استكمالًا لتطوير الكورنيش وتضم مقاعد عائلية وأخرى فردية وممشى لممارسة الرياضة وممشى آخر على نهر النيل مباشرة ودورات مياه، كما تم تصميم الأشجار وأعمدة الإنارة بشكل جمالي متميز.