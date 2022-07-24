محافظ المنيا يستقبل وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاحد، وفد برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والممول من الحكومة المصرية وبمساهمة من البنك الدولي، برئاسة الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لمتابعة مستجدات أعمال الأنشطة التي سيتم تنفيذها ضمن البرنامج، حيث يستهدف البرنامج تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد، وخلق فرص عمل محلية ومستدامة، ودعم التنافسية، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتحسين جودة الخدمات المحلية، وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية، ويضم في مرحلته الحالية محافظتي المنيا وأسيوط، وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة.

ملف تنمية الصعيد على رأس الأولويات

قال محافظ المنيا إن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعمل بخطى سريعة على تنمية الصعيد، حيث تضع ملف تنمية الصعيد على رأس أولوياتها، بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض المحافظ مع الوفد متطلبات الفترة القادمة مؤكدا أهمية التعاون والتكامل بين كافة القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة محلياً تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية ووفقًا لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

تطوير سوق الحبشي وموقف سكة تله

أشار المحافظ، إلى أن الهدف من الزيارة هو توضيح الخطوات التي ستتخذ خلال الفترة القادمة للمشروعات والتي سيمولها البرنامج لتنفيذها على أرض الواقع، والتي ستشمل 4 مشروعات، منها تطوير سوق الحبشي وموقف سكة تلة وإنشاء ميناء بري وتطوير منطقة الحرفيين بزاوية سلطان.

أوضح المحافظ، أن المحافظة اتخذت العديد من الإجراءات الخاصة بالتنمية المستدامة من خلال تنمية مواردها الذاتية وموارد الوحدات المحلية، ولضمان استمرار أعمال الصيانة والمتابعة لكافة المشروعات المقامة للحفاظ عليها للأجيال القادمة وحتى تكون بديلا عن الخطة الاستثمارية للدولة.

وجه «القاضي» الشكر للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، لدعم إنهاء الإجراءات الخاصة بتخصيص أرض سوق الحبشي، مضيفاً ان هناك تنسيق دائم ومستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية للدولة، للتعرف على أولويات المشروعات وإعداد الدراسات اللازمة لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

التكليف بإنهاء الإجراءات والدراسات الخاصة بالمشروعات المقترحة

كما كلف المحافظ، القائمين على التنفيذ، بسرعة إنهاء كافة الإجراءات والدراسات وكراسات الشروط الخاصة بالمشروعات المقترحة تجهيزا لطرحها، والعمل على تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق مسار التنمية الشامل والمتكامل.

أكد المحافظ، أن المحافظة وضعت خطة متكاملة وشاملة، اقتحمت بها جميع التحديات، والصعوبات، التي تواجه دعم التنمية والنهضة الاقتصادية في المحافظة، بجميع المجالات، وفقاً لتكليفات رئيس الجمهورية، وتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية.

ووجه الدكتور هشام الهلباوي، الشكر للمحافظ والقائمين على البرنامج لما قدموه من دعم ومجهودات خلال الفترة السابقة، مشيرا إلي أن هدف البرنامج هو زيادة تنافسية المحافظات من خلال التكتلات الاقتصادية وخلق فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال وتطوير الادارة المحلية وبنيتها الأساسية، والعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال التطوير المؤسسي، ونظم العمل، وتنمية القدرات المحلية، موضحا أن المحافظة تخطو خطوات جادة وقوية من خلال برنامج تنمية الصعيد وكذلك المشروع القومي لتطوير الريف المصري، مما ساهم في تحقيق سرعة في الإنجاز وكفاءة وجودة عالية في الأعمال.