«الريف المصري»: مد مشروع الـ 1.5مليون فدان في المنيا بالكهرباء

أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسئولة عن تنفيذ وإدارة المشروع القومي لاستصلاح وتنمية مليون ونصف مليون فدان، عن تكثيف أعمال مد أراضي المنتفعين بالمشروع في منطقة غرب المنيا بالكهرباء بدءًا من الأسبوع الجاري.

ووجه اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، بتكثيف أعمال المرحلة الأولى من التغذية الكهربائية بمنطقة غرب المنيا، وذلك على مساحة 285 ألف فدان.

تركيب 400 برج كهرباء

وأوضح اللواء عمرو عبد الوهاب أن العمل يسير حالياً على قدم وساق وبصورة مكثفة من أجل إنجاز أعمال مد شبكات الكهرباء بمنطقة غرب المنيا، حيث تم إنجاز 30% من أعمال تزويد الطريق الرئيسي الأسفلتي بأبراج الكهرباء، من خلال صب الخرسانات وتركيب 400 برج كهرباء، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من إدخال الكهرباء للمنطقة بالكامل.

وأشار رئيس الشركة إلى مد الموقع بأحدث خلاطات الصبات الأسمنتية، والتي بدأت العمل بالفعل هذا الأسبوع، مع زيادة أعداد القوى العاملة بالموقع، لتصبح 100 فرد ما بين مهندسين وعمال وفنيين ومتخصصين، ما من شأنه أن يسهم في مضاعفة معدلات التنفيذ بأعمال مد شبكة الجهد المتوسط وتركيب أعمدة الإنارة، من أجل سرعة دخول الكهرباء للمنطقة بالكامل، وفق برنامج وخطة العمل الموضوعة من جانب الشركة المنفذة، بالتنسيق والمتابعة من جانب شركة تنمية الريف المصري الجديد.

ضغط البرنامج الزمنى ليكون 10أشهر فقط

وأكد «عبد الوهاب»، أنه قد تقرر إنهاء أعمال إدخال الكهرباء للمنطقة بنهاية شهر ديسمبر 2022، وذلك تنفيذاً للقرار الذي اتخذته قيادة شركة تنمية الريف المصري الجديد، بالتنسيق مع الجهة المنفذة لأعمال مد شبكات الكهرباء، بضغط البرنامج الزمنى لإتمام ذلك من 18 شهراً ليصبح 10أشهر فقط.

وأشار إلى أن شركة تنمية الريف المصري الجديد وقعت مؤخراً عقد اتفاق مع «مجموعة مدكور للمشروعات الهندسية»، يهدف إلى التعاون المشترك بين الطرفين في مجال مد وتنفيذ شبكات الكهرباء للأراضي المملوكة لشركة تنمية الريف المصري الجديد بمنطقة غرب المنيا، ضمن خطة الشركة نحو ربط أراضي المنتفعين بمشروع المليون ونصف المليون فدان بالشبكة القومية للكهرباء.

ويتم، وفق هذا التعاقد، تنفيذ المرحلة الأولى من تغذية أراضي الـ 1.5 مليون فدان بغرب المنيا على مساحة 285 ألف فدان، وفق أحدث وأسرع الآليات والتقنيات الممكنة، وبأفضل قيمة سعرية، بما يخدم المشروع القومي ويأتي في صالح المنتفعين، بينما تقوم الريف المصري كذلك حالياً بالإعداد لتنفيذ باقي المراحل تباعاً، بالتنسيق مع عدد من الخبراء والمكاتب الاستشارية، نحو سرعة استكمال وتنفيذ جميع الشبكات الداخلية لأراضي المشروع.

و أكد «عبد الوهاب»، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة تعزيز التعاون البنَّاء بين مختلف المؤسسات والكيانات بالدولة، واستغلال الخبرات والقدرات التصنيعية الوطنية من أجل تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى بالدولة وفقاً لرؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن شركة تنمية الريف الجديد تؤمن وتلتزم بالنهج الإيجابي الذي تقره الدولة وتعمل به حاليًا.