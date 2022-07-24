الكهرباء توقع عقدا لإحلال الخطوط الهوائية المتعارضة مع «أهالينا 3»

وقّعت المهندسة صباح مشالي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، صباح اليوم، عقدا مع التحالف المكون من شركة الجيزة باور للصناعة، ومؤسسة النماء للمقاولات العامة، لمشروع إحلال الخطوط الهوائية المتعارضة مع مشروع الإسكان الاجتماعي «أهالينا 3» بكابلات أرضية جهد 66 ك.ف اللوط الأول، توريد وتركيب كابلات أرضية قطاع 1*400 مم2، وكابلات الألياف الضوئية بملحقاتها، واللازمة لإحلال جزء من الخط الهوائي (وادي حوف/ مترو طرة) بطول 3,6كم بمنطقة كهرباء القاهرة.

أهالينا 3

وأكدت مشالي، أنّ المشروع يهدف إلى إخلاء الأرض المخصصة لمشروع الإسكان الاجتماعي «أهالينا 3» من الخطوط الهوائية (وادي حوف/ مترو طرة) جهد 66 ك.ف بطول3,6 كم، (وادي حوف/المحاجر) جهد 66 ك.ف بطول3,6كم، (وادي حوف/ إسكان الضباط) جهد 66 ك.ف بطول3,6 ك، وإحلالها بكابلات أرضية جهد 66 ك.ف قطاع 1*400 مم2.

المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء

وأشارت مشالي إلى أنّه يتم تمويل المشروع خصما على المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بقيمة إجمالية نحو 126 مليون جنيه مصري، بمدة تنفيذ تصل إلى نحو 14 شهرا من تاريخ استلام الشركة لخطاب أمر الإسناد.