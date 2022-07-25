مستشار وزير الزراعة: إفريقيا لديها 2232 مليون فدان صالحة للزراعة

قال الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة، إن القارة الإفريقية تمتلك موارد طبيعية ضخمة إذ إن لديها 930 مليون هكتار تعادل 2 مليار و232 مليون فدان، من الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة، لافتا إلى أنّ عدد سكان القارة يبلغ نحو 1.4 مليار نسمة من الشباب، نحو 60%.

وأضاف أنّه على رغم من وجود هذه المساحة فإنه لا يستغل من هذه الأراضي الصالحة للزراعة إلا نحو نصفها فقط، مشيرا إلى أنّ الزراعة في إفريقيا تعد من أكثر القطاعات تأثرا بالتغيرات المناخية، والتي تؤثر سلبا على الإنتاجية الزراعية سواء النباتية أو الحيوانية، كما أنها تؤثر على الممارسات الزراعية الجيدة في الزراعة.

افتتاح مؤتمر المهندسين الزراعيين الأفارقة

وأكد مستشار وزير الزراعة، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر المهندسين الزراعيين الأفارقة، بمدينة شرم الشيخ بحضور المهندس عبدالعلي المتوكل رئيس الاتحاد، والدكتور سيد خليفة الأمين العام للاتحاد، والدكتور محسن البطران الأمين العام المساعد لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، وخلف زناتي نقيب المعلمين والدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق، والدكتور مجدي علام الخبير الدولي في البيئة، والدكتور ممدوح رشوان الخبير الدولي في البيئة، والدكتور عبدالغني الجندي عميد كلية الزراعة الصحراوية في جامعة الملك سلمان، والدكتور سامح عبدالفتاح عميد زراعة القاهرة.

224 مليون نسمة يعانون من نقص الغذاء وسوء التغذية

وأضاف «نصار»، أن الفجوة الغذائية بالدول الإفريقية تبلغ نحو 50 مليار دولار سنويا، وهناك 224 مليون نسمة يعانون من نقص الغذاء وسوء التغذية كما أن التجارة البينية بين الدول الإفريقية لا تتعدي 15% من حجم التجارة الكلية بالقارة، موضحا أن تحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتوفير للأمن الغذائي والقضاء على الجوع، وتخفيف الفقر في إطار اجندة التمية الإفريقية 2063 يتطلب؛ إضافة إلى الجهود الوطنية داخل كل دولة على حدة ضرورة التعاون والتنسيق والتكافل بين الدول الإفريقية والتخصص في الإنتاج الزراعي، وفقا للمزايا النسبية والتنافسية.

الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الزراعية المتاحة

وأوضح مستشار وزير الزراعة، أنّ مواجهة مخاطر المناخ يحقق الاستخدام الأمثل والمستدام للموارد الزراعية المتاحة ومع تشجيع التجارة البينية بين الدول الإفريقية لتصل إلى نحو 40% وذلك في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية، مشيرًا إلى أنّه في مصر تولي القيادة السياسية رعاية خاصة لقطاع الزراعة باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي.

وشدد «نصار» على أن قطاع الزراعة في مصر هو أحد القطاعات الاقتصادية الإنتاجية المرنة القادرة على مواجهة التحديات والتعامل معها، واستيعابها حيث لم تشهد مصر في ظل الازمات العالمية المعاصرة مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية والتغيرات المناخية، وعلى عكس العديد من الدول النامية والغنية ماليًا أي نقص في المعروض من السلع الغذائية الاستراتيجية، كما أن أسعار السلع الغذائية ظلت في الحدود المعقولة والمقبولة رغم الارتفاع الشديد في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة والاسمدة.

الإنجاز في قطاع الزراعة

وأوضح مستشار وزير الزراعة أن الرعاية التي توليها القيادة السياسية لقطاع الزراعة تتمثل في توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة العمل باستمرار على زيادة الإنتاج الزراعي، وتحقيق درجة أعلى من الأمن الغذائي وقيام الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات الزاعية القومية الكبرى للتوسع الزراعي الأفقي والرأسي، وفي مجالات الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، وزيادة نصيب الزراعة في الاستثمارات الحكومية في السنوات الأخيرة وتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة؛ لتطوير الريف المصري والمتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء والإنجاز في قطاع الزراعة.

احتياجات مائية اقل ومقاومة للظروف المعاكسة

ولفت «نصار» إلى أنه في إطار الاستعداد للمؤتمر الدولي للمناخ cop 27، أعدت مصر الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر، والتي تشمل كل القطاعات ومنها وزارة الزراعة حيث تنفذ العديد من السياسات والبرامج الزراعية للتخفيف من والتكيف مع آثار التغيرات المناخية مثل استنباط أصناف نباتية جديدة عالية الإنتاجية والجودة، وذات احتياجات مائية أقل ومقاومة للظروف المعاكسة وظروف الاجهاد البيئي.

وأشار مستشار وزير الزراعة إلى أن سياسات التخفيف من مخاطر المناخ تشمل أيضا العمل علي تعميم هذه الأصناف وفقا للخريطة الصنفية الملائمة وكذلك تعديل في بعض الممارسات الزراعية الجيدة مثل مواعيد الزراعة والتسميد المتوازن وتطوير وتحديث نظم الري وتبني نظم الإنذار المبكر، وإرشاد المزارعين إلى كيفية التعامل مع التغيرات المناخية والتوسع الأفقي ومكافحة التسحر ومنع التعدي على الأراضي الزراعية وتجميع الاستغلال الزراعي مع دراسة إنشاء نظام للتأمين على المحاصيل الزراعية النباتية أسوة بصندوق التأمين على الماشية وصندوق تعويضات أصحاب مزارع الدواجن.

خدمة قضايا التنمية الزراعية

وشدد «نصار» على أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي البحثية والفنية والإدارية نضع إمكانات في خدمة قضايا التنمية الزراعية المستدامة في الدول الإفريقية الشقيقة، موضحًا إن للوزارة عدة مزارع بحثية وإرشادية وإنتاجية في عدد من الدول الأفريقية الشقيقة.

ولفت مستشار وزير الزراعة إلى أنّ الوزارة تستهدف انشاء مزارع جديدة في دول أخرى الفترة المقبلة، كما أن المركز المصري الدولي يقدم منحا تدريبية للمهندسين الزراعيين وشباب الباحثين الأفارقة في مختلف التخصصات الزراعية الحديثة، معربا عن تطلع مصر إلى تقوية وتعميق وتسريع التنسيق والتعاون والتكامل فيما بيننا بما يخدم شعوبنا ودولنا الإفريقية.