تعرف على كلمات أغنية سوحنا لـ تامر حسني.. «يا قلبي انساه.. ملناش أمان وياه»

حقق الفنان تامر حسني، نجاحا كبيرا، بأغنيته الجديدة «سوحنا»، التي طرحها مؤخرا على «يوتيوب»، ضمن ألبومه الجديد، إذ تخطت مشاهدات الأغنية 300 ألف مشاهدة في أيام قليلة .

كلمات أغنية سوحنا لـ تامر حسني

ظهرت أغنية «سوحنا» للمرة الأولى لجمهور تامر حسني، من خلاله حفله الأخير في العلمين، حيث غني أكثر من أغنية خلال الحفل، ولاقت الأغنية نجاحا كبيرا، وهي الأغنية من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.

تقول كلمات أغنية سوحنا:

يا قلبي في إيه

مش اللي بيعمل الخير الأصول يلاقيه

أدي اللي إحنا وقفنا معاه وعلّينا فيه

يا قلبي في إيه

طلع كداب.. طلع ملهوش حبايب ولا حتى صحاب

ده كان لازم لوحده من زمان يتساب

يا قلبي في إيه

سوحنا وجرحنا جراح قلبت موازين

ووجعنا وسابلنا جرح يعيش لسنين

سوحنا وجرحنا جراح قلبت موازين

ووجعنا وسابلنا جرح يعيش لسنين

يا قلبي في إيه

يا قلبي انساه وما تتمناش رجوعه.. ملناش أمان وياه

نعتبره درس في حياتنا واتعلمناه.. يا قلبي انساه

ألبوم تامر حسني الجديد

يتضمن ألبوم تامر حسني الجديد «عشأنجي»، 9 أغنيات، هي: «عشأنجي»، و«خدنا مناعة»، و«أحلى كلام»، و«مابجيش بالطريقة دي»، و«زي الأيام دي»، و«سجل يا تاريخ»، و«سواحنا»، و«ليه طله»، و«بعد مؤقت».

وتعاون في الألبوم عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم تامر حسين، هالة علي، حمادة السيد، محمود الخيامي، تامر علي، مديح محسن، أحمد المالكي، بلال سرور ورمضان محمد.