أغنية «سوحنا» لـ تامر حسني تتخطى ربع مليون مشاهدة على اليوتيوب

استطاع الفنان تامر حسني، أن يحقق آلاف المشاهدات بأغنيته الجديدة «سوحنا»، حيث تخطت ربع مليون مشاهدة على اليوتيوب كما وصلت لـ300 ألف متفرج على قناته الرسمية، في 3 أيام فقط.

وأعلن تامر حسني، عن الأغنية للمرة الأولى من خلال حفله الأخير بالساحل الشمالي، يوم الجمعة الماضي، وذلك ضمن ألبومه الجديد، معربا عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور، حول فيديو كليب «عشأنجي»، الذي طرحه مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

معلومات عن ألبوم تامر حسني الجديد

قرر الفنان تامر حسني، أن يطرح كل أغنية منفردة، وليس في ألبوم مجمع كما هو معروف لدى الجمهور، وألبومه الجديد «عشأنجي» يتضمن 9 أغنيات، وهي: «عشأنجي»، و«خدنا مناعة»، و«أحلى كلام»، و«مابجيش بالطريقة دي»، و«زي الأيام دي»، و«سجل يا تاريخ»، و«سواحنا»، و«ليه طله»، و«بعد مؤقت»، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ومنهم تامر حسين، هالة علي، حمادة السيد، محمود الخيامي، تامر علي، مديح محسن، أحمد المالكي، بلال سرور ورمضان محمد.

فيلم بحبك لتامر حسني

ومن ناحية أخرى يشارك الفنان تامر حسني في موسم عيد الأضحى بفيلم «بحبك»، الذي حقق إيرادات متوسطة، واحتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة، حيث وصلت إلى 34 مليون جنيه، منذ طرحه بدور العرض، ومن المتوقع أن يصل إلى 50 مليون خلال الأيام المقبلة.

أبطال فيلم بحبك

شارك في بطولة الفيلم بجانب تامر حسني، عدد كبير من الفنانين منهم هنا الزاهد وهدى المفتي وحمدي الميرغني وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج تامر حسني.