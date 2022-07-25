تامر حسني عن فرقة «تلاتة أخوات»: تناغم صوتي رهيب.. ومسيرنا نعمل ده على مسرحي

أعرب الفنان تامر حسني، عن سعادته بفرقة «تلاتة أخوات»، حور، ومحمد، وماسة تامر نور، بعد تقديمهم لأغنيته الجديدة «حبيتها يا ناس»، من فيلم «بحبك»، مستخدمين الإيقاع الجسدي في عزف موسيقى الأغنية في تناغم مثير للإعجاب.

الشباب دول بيعملوا حاجة صعبة جداً

وعلق تامر حسني، على الفيديو المنشور عبر الصفحة الرسمية لفرقة «تلاتة أخوات»، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وخاطب جمهوره ومتابعيه قائلاً: «يا جماعة الشباب دول بيعملوا حاجة صعبة جداً.. واللي عارفين موسيقى هيكونوا فاهمني أوي.. مش ممكن الهارموني اللي في الغنا.. تناغم صوتي رهيب، مع مراعاة اختلاف طبقات الشاب الراجل مع البنتين، مع الإيقاعات اللي بيغيروها مع بعض بالخبط على أجسامهم، بثبات الصوت بنغماته الصعب تركيبها مع بعض بالشكل ده».

فخور بيكوا ومنبهر بجد

واختتم تامر حسني تعليقه بتأكيده على فخره بأعضاء فريق «تلاتة أخوات»، قائلاً: «فخور بيكوا ومنبهر بجد، ومسيرنا يوم نعمل كدا على مسرحي إن شاء الله».

تلاتة أخوات تُحيي حفلا غنائيا على مسرح الزمالك أغسطس المقبل

وتعد فرقة تلاتة أخوات، أحدث الفرق الموسيقية التي أثبتت حضورها الكبير عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة بقوة خلال العام الماضي، محققة ملايين المشاهدات لمقاطع الفيديو الغنائية، التي تقدم أبرز أعمال نجوم الساحة الغنائية، بأسلوب جديد على مستوى الأداء الغنائي، والتعبير الحركي، بالإضافة إلى تقديم فرقة «تلاتة أخوات»، العديد من الحفلات الجماهيرية، كان آخرها، حفل الفرقة على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ومن المنتظر أن تقدم حفلها المقبل، على خشبة مسرح الزمالك، يوم 19 أغسطس المقبل.