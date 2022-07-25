986 ألف جنيه إيرادات «بحبك» لـ تامر حسني أمس الأحد بدور العرض

حقق الفنان تامر حسني 801 ألف جنيه، بفيلمه «بحبك» المطروح في دور العرض السينمائية أمس، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إذ ينافس تامر حسني بالفيلم ضمن موسم عيد الأضحى المبارك.

إيرادات فيلم بحبك لتامر حسني

وحقق فيلم «بحبك» إيرادات متوسطة، واحتل المرتبة الثانية بين الأفلام المنافسة، حيث وصلت إلى 34 مليون جنيه، منذ طرحه بدور العرض، ومن المتوقع أن يصل إلى 50 مليون خلال الأيام المقبلة.

أبطال فيلم بحبك

شارك في بطولة الفيلم بجانب تامر حسني، عدد كبير من الفنانين منهم هنا الزاهد وهدى المفتي وحمدي الميرغني وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج تامر حسني.

تامر حسني يكشف كواليس فيلم بحبك

وقال تامر حسني عن فيلم بحبك، إنَّه ظل سنتين كاملتين يعمل على هذا الفيلم، كما تعرضت أفكاره الرومانسية للرفض من قبل المنتجين الذين باتوا يفضلون الأكشن والكوميدي بعد انتشاره السنوات الماضية.

أفلام عيد الأضحى

ويتنافس في عيد الأضحى المبارك بجوار فيلم بحبك كلا من: فيلم كيرة والجن بطولة أحمد عز وكريم عبدالعزيز، وفيلم «عمهم» لـ محمد عادل إمام.

وقد كان آخر ظهور للفنان تامر حسني حفله بالساحل الشمالي، إذ أعلن عن مجموعة من أغانيه خلال ألبومه الفني.

الظهور الأخير لـ تامر حسني

وقد ظهرت خلال الحفل الفنانة هنا الزاهد على المسرح، إذ أنها ظهرت وهي ترقص معه على نغمات أغنية هدلعني، وهي الأغنية الدعائية لفيلمه بحبك، الذي عرض ضمن موسم عيد الأضحى المبارك.