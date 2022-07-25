تامر حسني عن «عشأنجي»: رسالة لكل شاب حاسس إن حلمه تأخر

أعرب الفنان تامر حسني، عن سعادته البالغة بردود فعل الجمهور، حول فيديو كليب «عشأنجي»، الذي طرحه مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وحقق قرابة مليوني مشاهدة.

وكتب تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، قائلًا: «كنت عايز اطمن كل شخص محترم وطيب حاسس إن حلمه اتأخر عشان شايف الجحود هو اللي طاغي في الحياة، عايز أقوله اصبر، الجاحد هيمشي يعني هيمشي، ووقتك هيجيلك ولو اتأثرت شوية وعقيدتك اختل توازنها، لك فرصة تانية وخليك جوة شركتك، يعني دنيتك المقسومة لك عشان لما الشر والجحود يمشوا هيبقى زمنك لوحدك عشان صبرت وساعتها هتعرف قيمة صبرك وتعبك لما يتحوشولك ويجولك من ربنا مرة واحدة قدام هينسوك هموم الدنيا والأحقاد وقذارة النفوس».

تامر حسني: لو مش عاجبك مكانك في الدنيا غيره

وأضاف تامر حسني، قائلًا: «مهما صوتهم بقى عالي خلي يقينك في كرم ربنا أعلى بكتير، وزي ما دايمًا بقول صراع الدنيا صراع، يقيني هتفوز لما تصدق وتآمن بغيبيات قالها لنا ربنا في كل الأديان غيبيات مش هتعرف تشوفها غير بقلبك اللي هيحسها، وزي ما دايمًا بقول لكل شاب وكل فتاة وكل إنسان معندناش حل غير إن كل واحد فينا ينجح، مفيش مستحيل، ولو مش عاجبك مكانك في الدنيا غيره عادي أنت مش تمثال».

تفاصيل ألبوم تامر حسني الجديد

يذكر أن ألبوم تامر حسني الجديد «عشأنجي» يتضمن 9 أغنيات، وهي: «عشأنجي»، و«خدنا مناعة»، و«أحلى كلام»، و«مابجيش بالطريقة دي»، و«زي الأيام دي»، و«سجل يا تاريخ»، و«سواحنا»، و«ليه طله»، و«بعد مؤقت»، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ومنهم تامر حسين، هالة علي، حمادة السيد، محمود الخيامي، تامر علي، مديح محسن، أحمد المالكي، بلال سرور ورمضان محمد.