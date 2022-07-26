ارتكبوا 5 وقائع.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة المساكن بـ«كسر الكالون» في حلوان

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم إبراهيم سليم، في القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن والمحلات التجارية بأسلوب «كسر الكالون»، واعترفوا بارتكاب 5 وقائع.

وتلقى رئيس وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من مالك أحد المحال الكائنة بدائرة القسم، يفيد اكتشافه «كسر كالون» المحل ملكه وسرقة مبلغ مالي، وهاتف محمول، وبعض المتعلقات الشخصية.

التحريات: 4 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة

وكلف رئيس المباحث معاونه، الرائد محمود سعداوي، بإجراء التحريات وجمع المعلومات، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص، لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيميون بمحافظة القاهرة.

عقب تقنين الإجراءات، جرى القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة المشار إليها بأسلوب «كسر الكالون»، وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي فى ارتكاب وقائع السرقة بذات الأسلوب، كما أقروا بتنفيذهم 5 حوادث سرقة، وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها والأداة المستخدمة بمسكن أحدهم، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

وحررت رجال المباحث، محضرا بالواقعة، وجرى العرض على النيابة التي تولت التحقيقات وأمرت بحبسهم 4 أيام.