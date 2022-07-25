مصرع قائد دراجة نارية في السلام.. التحريات: السرعة الزائدة السبب

أسفر انقلاب دراجة نارية بأحد شوارع مدينة السلام عن مصرع قائدها، بعد تخطيه السرعة القصوى، ما أفقده السيطرة على الدراجة وأدى لانقلابها، وإصابته بكسور متفرقة بالجسد ونزيف داخلي، ما تسبب في وفاته.

بداية البلاغ

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تلقت إخطارًا من أحد المستشفيات بمنطقة السلام، يفيد بوصول شخص مصاب بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، ووافته المنية إثر إصابته أثناء تلقيه العلاج.

السرعة الزائدة تسببت في انقلاب الدراجة ومصرع قائدها

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين صدق الواقعة، إذ بينت التحريات التي قام بها رجال المباحث، أنه حال استقلال المتوفى للدراجه النارية، انقلبت به جرّاء تخطيه للسرعة القصوى المحددة على الطريق، مع عدم إمكانية السيطرة عليها، لتتسبب في وفاته ومصرعه بعد ذلك، حال تلقيه الرعاية الطبية في المستشفى.

نقل الجثمان لمشرحة زينهم

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت النيابة العامة التي أمرت بنقل جثمان المتوفى لمشرحة زينهم، وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإعداد تقرير مفصّل بحالته يوضح سبب الوفاة.

واستدعت عددًا من شهود العيان لسماع أقوالهم، حيال وقوع الحادث، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث، تمهيدًا لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة.

وكلفت رجال المباحث بسرعة عمل تحرياتها، لكشف غموض الحادث، كما ندبت لجنة فنية لمعاينة الدراجة المتسببة في الحادث، لمعرفة إن كان هناك عطل فني تسبب في الوفاة من عدمه، وطلبت من الأدلة الجنائية، معرفة ما إن كانت هناك شبهة جنائية، حيال حدوث الواقعة من عدمه، وموافاة النيابة بالمستجدات، وتتابع جهات التحقيق، سير مجرى التحقيقات في الواقعة.