ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات من خلال «كسر الكالون»

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي، من أربعة متهمين، تخصصوا في سرقة السيارات عن طريق كسر الكالون.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام «4 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية»، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب «كسر الكالون»، متخذين من دوائر مراكز شرطة «أوسيم – ثان وثالث أكتوبر – الأهرام» بالجيزة، والنزهة - القطامية - التجمع الأول» بالقاهرة، مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم أثناء استقلال سيارة خاصة بأحد المتهمين، وبحوزتهم الآتي: «فرد محلي وطلقتين - كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي - 2 هاتف محمول»، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة، بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والسلاح الناري المستخدم في حماية نشاطهم الإجرامي.

12 واقعة سرقة سيارات

كما أقر المتهمون بارتكابهم 12 واقعة سرقة سيارات، وتم بإرشادهم ضبط 5 سيارات لدى عملائهم من بينهم «شخصان لهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة»، كما أقر المتهمون بإعادتهم 7 سيارات لمالكيها بأسلوب «المساومة».

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين الأربعة، وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية ومرتكبي جرائم السرقة.