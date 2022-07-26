تعاون بين شركة تعليم وسيمنز للرعاية الصحية لتزويد المستشفيات بأحدث التقنيات الطبية الحديثة

أعلنت شركة تعليم لخدمات الإدارة - الشركة الرائدة في مجال خدمات التعليم الجامعي بالسوق المصري عن تعاونها مع شركة سيمنز للرعاية الصحية وهى واحدة من أفضل شركات الأجهزة الطبية في العالم وذلك لتزويد المستشفيات الجامعية التابعة لشركة تعليم بأحدث التقنيات الطبية الحديثة.

وذكر بيان صادر اليوم عن شركة تعليم أن التعاون يشمل تركيب معدات طبية من شركة سيمنز للرعاية الصحية في المستشفى الجامعي التابع لـجامعة النهضة ببني سويف، والذي من المقرر أن يبدأ عملياته في سبتمبر 2022.

وتشمل المعدات جهاز Magnetom Altea وهو جهاز تصوير بالرنين المغناطيسي مفتوح يوفر إنتاجية اعلى، وقابلية استنساخ، ويضمن رضا المريض بالإضافة إلى جهاز Somatom go. Top CT Scanner وهو جهاز يوفر مجموعة من التقنيات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي و Multix Impact وهو نظام تصوير شعاعي يستخدم حلول متكاملة لتوفير رعاية عالية الجودة لمختلف المرضى.

كما تم الاتفاق على شراكة تعليمية تسمح لطلاب الطب بالتسجيل في أكاديمية سيمنز للرعاية الصحية.

في سياق متصل، وقعت شركة تعليم وشركة سيمنز للرعاية الصحية على مذكرة تفاهم لتوسيع نطاق خدمات شركة سيمنز لتشمل جامعة باديا، وهي ثاني أصول شركة تعليم التي يتم تطويرها حاليًا، ويأتي ذلك تماشياً مع خطة شركة تعليم لإنشاء مرافق طبية على أحدث طراز في جامعاتها لتلبية الاحتياجات التعليمية لطلابها وتقديم خدمات عالية الجودة للمرضى.

الرشيدى: التعاون مع شركة سيمنز للرعاية الصحية إضافة لطلاب كلية الطب جامعة النهضة

وقال المهندس محمد الرشيدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة تعليم لخدمات الإدارة، إن إحدى القيم الأساسية في شركة تعليم هي تحسين جودة الحياة من خلال التعليم، لافتا إلى عزم الشركة على توفير الفرصة للطلاب للتأثير بشكل إيجابي على المجتمع من خلال الخدمات التعليمية عالية الجودة التي يتلقونها في الجامعات التابعة للشركة.

شركة سيمنز للرعاية الصحية تتولى تركيب أحدث الأجهزة ب"طب النهضة"

وأعرب الرشيدى عن فخره واعتزازه بالتعاون طويل الأمد مع إحدى شركات الأجهزة الطبية الأكثر احترامًا في العالم، وهى شركة سيمنز للرعاية الصحية، وأن هذا التعاون سيكون من شأنه تمكين طلاب كلية طب في جامعة النهضة ببني سويف، وجامعة باديا مستقبلياً، من تلقي خبرات تعليمية عملية باستخدام التقنيات الطبية المتطورة وتوفير خدمات عالية الجودة للمرضى.