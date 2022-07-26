نتيجة الثانوية العامة 2022.. تطورات تصحيح «البابل شيت»

يبحث الكثير من أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي، على مؤشر البحث «جوجل»، عن آخر تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2022، وتصحيح الامتحانات، وعدد المواد التي جرى الانتهاء من تصحيحها حتى الآن، وموعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الثانوية العامة 2022.. الانتهاء من تصحيح الامتحانات نهاية الأسبوع

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قرب الانتهاء من التصحيح الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة، مؤكدا أنه من المحتمل بقوة أن يجرى الانتهاء من تصحيح كامل المواد مع نهاية الأسبوع الجاري، لكن هذا لا يعني التسريع في إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بعدها مباشرة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سيجرى البدء في مرحلة التجميع والرصد وقواعد المراجعة النهائية، بعد انتهاء مرحلة التصحيح، وهذه الفترة تأخذ بعض الوقت والجهد، وتحتاج إلى دقة شديدة، لذلك لن يكون هناك أي تسرع حفاظا على حقوق الطلاب كاملة.

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022.. إلكترونيا

وأشار المصدر، إلى أن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2022 «البابل شيت»، سيكون إلكترونيا بالماسح الضوئي في المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، دون أي تدخل بشري.

في السياق ذاته، نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما يجرى تداوله عن اعتماد وإعلان أوائل الثانوية العامة 2022 يوم الخميس، وإعلانها على الموقع الرسمي للوزارة، يوم السبت.

وقال وزير التربية والتعليم، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، إنه سيجرى إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس، في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، ولا صحة لما يجرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وردا على تغيير النتائج، أكد الوزير، أن المتحدثين عن تغيير نتائج طلاب الثانوية العامة، ما هم إلا جماعات تحترف النصب والاحتيال، وأن التصحيح الإلكتروني مؤمن بالكامل، وحقوق الطلاب كافة محفوظة.