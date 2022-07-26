لجنة هندسية لفحص أتوبيس ترعة المريوطية.. تسبب في وفاة 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين

أمرت النيابة العامة، بتشكيل لجنة هندسية لفحص أتوبيس ترعة المريوطية في البدرشين، الذي تسبب في مصرع 3 أشخاص، وإصابة 25 آخرين، وذلك لكتابة تقرير عنه، للوقوف على أسباب الحادث، فيما استمع رجال المباحث لأقوال عدد من المصابين، الذين أقروا أن الأتوبيس كان يستقله عمال إحدى الشركات بمدينة السادس من اكتوبر، وخلال عودتهم انقلب بهم.

تفاصيل حادث أتوبيس ترعة المريوطية

وتلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من رئيس مباحث قطاع الجنوب، يفيد تلقيه بلاغًا بسقوط أتوبيس داخل ترعة المريوطية في منطقة البدرشين، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وتبين صحة الواقعة، كما جرى الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الإنقاذ النهري لإنقاذ الضحايا.

وتبين من خلال الانتقال والتحريات، أن سبب انقلاب الأتوبيس داخل ترعة المريوطية هو انفجار الإطار الأمامي الأيسر، مما أدى لاختلال عجلة القيادة في يد السائق وانحرافه وسقوطه في الترعة.

حالة الأتوبيس بعد استخراجه من ترعة المريوطية

وعقب استخراج الأتوبيس من داخل ترعة المريوطية، الذي راح ضحيته 3 أشخاص، وإصابة 25 آخرين، تبين أن تهشم جميع جوانبه، فضلا عن انفصال السطح عن هيكل الأتوبيس، وخروج إطارات القيادة عن أماكنها.