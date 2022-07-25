أسماء مصابي حادث ترعة المريوطية.. 25 شخصًا بينهم السائق

حصلت «الوطن» على أسماء المصابين في حادث سقوط أتوبيس بترعة المريوطية في منطقة البدرشين، الذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 25 شخصًا.

أسماء المصابين

والمصابون في حادث ترعة المريوطية هم السائق إسلام نبيل عبدالمجيد، 26 عامًا، إيمان عصام عبدالموجود 14 عامًا، زينب علاء فيصل 18 عامًا، إبراهيم محمد محمود 16 عامًا، إخلاص فرج 35 عامًا، هبة محمود عبد العظيم 38 عامًا، فاطمة عبدالفتاح أحمد 17 عامًا، محمود محمد محمود الحديري 23 عامًا، محمود محمد قرني 14 عامًا، عيد أيمن حامد إمام 15 عامًا.

كما أصيب في حادث ترعة المريوطية، مصطفى فرحان شعبان 18 عامًا، فرحة حسن محمود 13 عامًا، رضا عبدالنبي محمد 45 عامًا، راوية محمود إبراهيم فايق 37 عامًا، حسنة فاروق أحمد 53 عامًا، محمد سعيد محمد إمام 15 عامًا، رجب أحمد محمد 65 عامًا، نورهان رمضان مرسي مصطفى 15 عامًا، حنان سعيد كامل 30 عامًا، زينب علاء فيصل 18 عامًا، أدهم سعيد أبو سريع 18 عامًا، رضا فايد أنور 14 عامًا، ثابت محمد إمام 17 عامًا، محمد سعيد كامل 27 عامًا، منال إبراهيم محمود 16 عامًا، هناء أحمد طه 20 عامًا.

بداية البلاغ

بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لرجال الشرطة بسقوط أتوبيس داخل ترعة المريوطية بمنطقة البدرشين، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 25 آخرين، وتبين أن سبب الحادث انفجار الإطار الأمامي للأتوبيس، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.