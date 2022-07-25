تفاصيل جديدة في حادث المريوطية.. تهشم الأتوبيس بالكامل

عقب استخراج الأتوبيس من داخل ترعة المريوطية، الذي راح ضحيته 3 أشخاص، وإصابة 25 آخرين، نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيسر، تبين أنه أحمر اللون، وتهشمت جوانبه بالكامل، فضلا عن انفصال سطح الأتوبيس عن باقي أجزاءه، وخروج إطارات القيادة من أماكنها.

استقلال الزوارق من أجل إنقاذ الركاب

بعد انفجار الاطار الأمامي للأتوبيس، واختلال القيادة، أدى لسقوطه داخل ترعة المريوطية، بسبب وجود حوافها مباشرة بجانب الطريق، تعالت أصوات أهالي المنطقة، مطالبين بنجدة ركاب الأتوبيس، ما أسرع البعض لاستقلال الزوارق الصغيرة في محاولة منهم لاستخراج الركاب.

وفاة 3 أشخاص بحادث المريوطية

لم يستطع الأهالي إنقاذ ركاب الأتوبيس، فبعد سقوطه داخل ترعة المريوطية المياه غطته بالكامل، ما أدى لوفاة 3 أشخاص، وإصابة 25 آخرين، وتهشم الأتوبيس بالكامل من جميع جوانبه، وانفصال السطح عن هيكل الأتوبيس، وخروج إطارات القيادة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بلاغا من رئيس مباحث قطاع الجنوب، يفيد بتلقيه بلاغا بسقوط أتوبيس داخل ترعة المريوطية في منطقة البدرشين، وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وتبين صحة الواقعة.

سبب حادث أتوبيس المريوطية

وتبين من خلال الانتقال والفحص الأولي والتحريات اللازمة، أن سبب انقلاب الأتوبيس داخل ترعة المريوطية، انفجار الإطار الأمامي الأيسر، وأن الأتوبيس كان يحمل 28 شخصًا يعملون في منطقة السادس من أكتوبر، ويقطنون في منطقة سقارة.

استخراج الجثث والمصابين بالحادث

واستخرجت جثث حالات الوفاة من داخل الترعة من قبل قوات الإنقاذ النهري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتم نقل المصابون البالغ عددهم 25 شخصًا إلى المستشفى لعمل الإسعافات اللازمة لهم، وهم مصابون ما بين كدمات وخدوش وتبين استقرار حالتهم الصحية.