على قد الأيد.. 3 أجهزة «لاب توب» سعرها يتراوح بين 4 لـ6 آلاف جنيه

كثير من طلاب الثانوية العامة والجامعات، يحتاجون إلى امتلاك «لاب توب»، نظرا لاحتياجهم الشديد لهذا الجهاز، الذي يساعدهم في انجاز مذاكراتهم أو اعمالهم، أو تصفح المواقع الإخبارية والتعليمية.

ليس الطلاب فقط، لكن أولياء الأمور أيضا يبحثون عن هدايا لأبنائهم الناجين في الثانوية العامة، ومن الممكن أن يكون الأفضل إعطائهم لاب توب في حدود الإمكانات المادية المتاحة، وعلى «قد الإيد».

وترصد «الوطن» فى هذا التقرير، أبرز 4 أجهزة «لاب توب»، قد تناسب الطلاب وأولياء الأمور أيضا.

لاب توب من شركة لينوفو V15 IGL

أولى هذه الأجهزة، هو جهاز لاب توب من شركة لينوفو V15 IGL، انتل سيليرون N4020، ويأتى الجهاز بشاشة 15.6 بوصة، وحجم الهارد 1 تيرا HDD، ورام 4 جيجا، وكارت الشاشة انتل UHD جرافيكس 600 مدمج، فري دوس- رمادي.

ويتراوح سعر جهاز لاب توب من شركة لينوفو V15 IGL ما بين 4900 جنيه إلى 5100 جنيه.

لابتوب لينوفوV14 Ryzen

ثانى تلك الاجهزة هو جهاز لاب توب من شركة Lenovo لابتوب لينوفو V14 - Ryzen 3 4 جيجا بايت رام - وتبلغ مساحة الهارد 1 تيرا بايت درايف، بحجم شاشة 14 بوصة وشاشىة FHD وشاشة، ولون رمادي فقط، ويبلغ سعر هذا الجهاز 6299 جنيه.

جاهز أتش بي 240 G7-1L3L4EA

ثالث تلك الأجهزة هو جاهز أتش بي، 240 G7-1L3L4EA، وبروسيسر من شركة انتل كور i3-1005G1

وحجم الشاشة 14 بوصة، هذا الحجم جيد للغاية، وجهاز تخزين بحجم 1 تيرا اتش دي دي، و 4 جيجا رام، وكارت الشاشةمن شركة انتل UHD واللون اسود،ويبلغ سعر الجهاز نحو 6666 جنيه.

وتختلف هذه الأسعار من منصة لأخرى، ومن محل لأخر، حيث أنه يمكن شراء تلك الأجزة من منصات التجارة الإلكترونية المختلفة او من خلال الفروع والوكلاء المعتمدين لدى الشركات مصنعة تلك الأجهزة.