رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 علمي وأدبي

حالة من الترقب بين أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي، لمعرفة رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 للشعبتين العلمية والأدبية، وموعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وطريقة إعلانها والرابط المحدد.

ووفقا لتصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تُعلن نتيجة الثانوية العامة 2022، في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، وإعلان النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدا أنّه لا صحة لما يتم تداوله بشأن إعلان النتيجة يوم الخميس.

وأكد وزير التعليم، أنّ ما يتم تداوله بشأن تغيير أو اختراق النتيجة غير صحيح، وأنّ هذه محاولات للنصب والاحتيال، وأنّ التصحيح الالكتروني مؤمن بالكامل وحقوق الطلاب محفوظة.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2022

وتقدم «الوطن»، في إطار خدماتها لقرائها ومتابعيها، ومساعدة طلاب الثانوية العامة في الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس للشعبتين العلمية والأدبية، من خلال تسجيل البيانات الخاصة بالطلاب (الاسم رباعي- رقم الجلوس - اختار الشعبة - اختار المحافظة - البريد الإلكتروني- رقم التليفون) لتصلك النتيجة بعد إعلانها مباشرة من وزير التعليم.

مراحل اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وترصد السطور التالية مراحل اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، كما يلي:

- الانتهاء من تصحيح امتحانات الثانوية العامة ورصد وتجميع درجات الطلاب.

- تحديد أوائل الثانوية في الشعبتين العلمية والأدبية.

- اعتماد النتيجة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

- يجري وزير التعليم اتصالا هاتفيا بأوائل الثانوية العامة لتهنئتهم بتفوقهم.

- إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- إعلان نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس بالمدارس في اليوم التالي من اعتماد النتيجة من وزير التعليم.

- بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من النتائج.