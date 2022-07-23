نتيجة الثانوية العامة 2022.. رابط الدخول وخطوات الحصول على الدرجات

نتيجة الثانوية العامة 2022 هي الشغل الشاغل لكل بيت في الوقت الحالي، حتى وإن لم يكن به طالب في هذه المرحلة التي دائماً تعتبر بالنسبة للأسرة المصرية مرحلة فيصلية في التعليم قبل الجامعي، فما هو الرابط والخطوات وكيف يمكن الحصول عليها عقب إعلانها رسمياً من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؟

«الوطن» تقدم عبر موقعها الإلكتروني، نتيجة الثانوية العامة 2022.. الرابط والخطوات، في إطار خدماتها التعليمية وبالتزامن مع انتهاء الامتحانات التي عقدت ورقياً بنظام البابل شيت في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً ومراعية لكافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومرت دون أي معوقات وبنسب غش منخفضة للغاية، بحسب ما أكده الدكتور طارق شوقي، في تصريحات صحفية له.

نتيجة الثانوية العامة 2022.. الرابط والخطوات

يمكن الدخول على رابط نتيجة الثانوية العامة 2022 من خلال موقع الوطن، ويستلزم مجموعة من البيانات الأساسية عن الطالب وأبرزها رقم جلوسه، وكل ذلك يتم بعد إعلان النتيجة رسمياً من قبل الوزارة حيث أكدت الوزارة أنها ستعلنها خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022

- الدخول على رابط موقع الوطن الإلكتروني.

- كتابة الأسم رباعي.

- كتابة رقم الجلوس.

- اختيار الشعبة.

- اختيار المحافظة.

- إدخال البريد الإلكتروني.

- كتابة رقم التليفون.

- الضغط على زر «سجل الآن».

تفاصيل التلظم على نتيجة الثانوية العامة 2022

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم في بيان سابق لها، أن تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022، تبدأ بعد 15 يوم من اليوم التالي لإعلان النتيجة، موضحة أن التظلمات تتم إلكترونياً مقابل سداد 300 جنيه للمادة الواحدة وفي حالة وجود أي درجات للطالب يسترد المبلغ مرة أخرى، موضحة أنه يتم تجميع الدرجات طبقاً لتوزيع الدرجات في نموذج الإجابة.