رزان جمال عن كيرة والجن: تلقيت ردود فعل قوية على دور إيميلي منذ أول يوم

أعربت الفنانة اللبنانية البريطانية رزان جمال عن سعادتها البالغة بردود أفعال الجمهور على شحصية «إيميلي» التي ظهرت بها في فيلم كيرة والجن مع الفنان كريم عبد العزيز.

رزان جمال: لم أكن أتوقع إشادات الجمهور بدوري في كيرة والجن

وأشارت خلال حوارها لـ «الوطن» أنها لم تكن تتوقع الإشادات أو ردود أفعال الجمهور على دورها في الفيلم، وأن تلك التعليقات أسعدتها بشدة «عدد من الجمهور كانوا بيقولوا لي إن إيميلي بمثابة النسيم العليل وسط كل هذا العنف، ودا أسعدني بشدة».

رزان جمال تتحدث عن تجربتها في مصر

كما تحدثت رزان جمال عن تجربتها في السينما والدراما المصرية خلال الفترة الماضية، قائلة: «تجربة مميزة جداً، اكتسبت من خلالها المزيد من حب الجمهور المصري، والذي سبق وأشاد بأدائي والترحيب بي في أدوار سابقة مثل ماجي في ما وراء الطبيعة وكارلا في إمبراطورية مين، والآن في كيرة والجن، حيث أتلقى ردود فعل قوية جداً عن تجسيدي لشخصية إيميلي منذ اليوم الأول لعرض الفيلم».

وكانت رزان جمال أشادت بتعاونها مع الفنان الكبير كريم عبد العزيز، مشيرة أن خفة دمه أثرت بشكل إيجابي على كواليس الفيلم، وتجعل من أمامه يشعر بالألفة، متابعة أنها واجهت صعوبة كبيرة في فهم الفترة الزمنية التي يدور حولها الفيلم خاصة وأن ترشيحها جاء متأخرًا

أبطال فيلم كيرة والجن

يضم فيلم كيرة والجن مجموعة من الفنانين وهم: كريم عبد العزيز، أحمد عز، سيد رجب، أحمد مالك، هند صبري، محمد علد العظيم، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.