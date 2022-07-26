كيفية حجز تذاكر حفل آمال ماهر في العلمين الجديدة.. الأسعار والموعد

تستعد الفنانة آمال ماهر لإحياء حفل غنائي بعد غياب طويل عن الساحة، لذا كثر البحث خلال الساعات الماضية عن كيفية حجز تذاكر حفل آمال ماهر في مدينة العلمين الجديدة.

ومن المقرر أن يقام حفل آمال ماهر وفق ما أعلنت عنه المطربة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يوم الجمعة المقبل، الموافق 29 يوليو الجاري، بمدينة العلمين الجديدة في الساحل الشمالي.

وأعلنت شركة «تذكرتي»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تفاصيل حفل آمال ماهر، وأسعار التذاكر.

كيفية حجز تذاكر حفل آمال ماهر

ويمكن حجز تذاكر حفل آمال ماهر عبر موقع «تذكرتي» من خلال الضغط هنا، وسيظهر لك العديد من الحفلات، وبعدها اضغط على حفل آمال ماهر واختر «حجز أو book ticket»، ثم اختر طريقة الدفع بالفيزا، وكتابة أرقام، ومعلومات الفيزا، وحجز التذكرة التي تريدها من الفئات الثلاث المطروحة.

وأعلنت شركة «تذكرتي» عن أسعار تذاكر حفل آمال ماهر، كما يلي:

- التذكرة البلاتينيوم، وسعرها يصل إلى 1500 جنيه.

- التذكرة السيلفر وسعرها يصل إلى 650 جنيهًا.

- التذكرة الجولد وسعرها 1000 جنيه.

‎وشاركت الفنانة آمال ماهر جمهورها بوستر الحفل، معلقة: «أنا رجعالكم تاني.. دي مش حفلة عادية دي حفلة عودة الروح للجسد»، على حد وصفها.

وأضافت آمال ماهر «أنا راجعة لحضن جمهوري الغالي، وهستناكم كلكم نغني مع بعض».

كما أعلنت آمال، عن غنائها بعض مقاطع من ألبومها الغنائي الجديد في حفل العلمين يوم الجمعة المقبل.

يذكر أن آمال ماهر، أصيبت بفيروس كورونا عدة مرات، وأعلنت تعافيها مرجعة فترة الغياب إلى مرضها قائلة «معلش الفترة اللى فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معاكم، كنت مصابة بالفيروس بس الحمد لله اتعافيت وحبيت إنى أطمنكم عليا».