آمال ماهر تطرح البرومو التشويقي لحفلها في مدينة العلمين الجديدة

طرحت الفنانة آمال ماهر البرومو التشويقي لحفلها المرتقب بمدينة العلمين الجديدة، والمُقرر إحياؤه يوم الجمعة المُقبل، إذ يأتي ذلك بعد غيابها لمدة عامين تقريبًا عن جمهورها.

الجمهور يتفاعل مع برومو حفلة أمال ماهر

توالت التعليقات علي فيديو حفل آمال ماهر من أبرزهم «روح قلبي اللي هتكسر الدنيا وكان نفسي أكون موجودة والله بس تتعوض»، وقال آخر: «يا ليلة العيد آنستينا آمال ماهر عادت لينا»، وقال ثالث:«بانتظاركِ».

آمال ماهر تكشف تفاصيل حفلها الغنائي

كانت آمال ماهر قد كشفت تفاصيل حفلها الغنائي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أنا مبسوطة جدًا إني هقابل جمهوري في حفل العلمين الجديدة، وأحب أقولهم إنهم وحشوني جدًا، والحفلة دي بالنسبالي زي عودة الروح للجسد»، موضحة أنّها ستقدم أغاني جديدة خلال الحفل من ألبومها الجديد.

وأشارت إلى أنها تستعد لطرح ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان «حالة نادرة»، وهو يضم 12 أغنية جديدة، موضحة: «هطرحه قريب لسه الميعاد متحددش بالظبط، لكني هطرحه على شكل أغاني في أوقات مختلفة وليس في وقت واحد».

أسعار حفلة آمال ماهر

كانت شركة تذكرتي المنظمة للحفل، طرحت تذاكر الحفل عبر موقعها الإلكتروني، وجاءت أسعار التذاكر كالتالي.

الفئة الأولى platinium بـ1500 جنيه.

الفئة الثانية Gold بـ1000 جنيه.

الفئة silver بـ650 جنيهًا.