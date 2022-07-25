في أول تصريح لها.. آمال ماهر لـ«الوطن»: هقدم أغاني ألبومي الجديد بحفل العلمين

كشفت النجمة آمال ماهر عن تحضيرها لمفاجآت عديدة لجمهورها خلال حفلها الغنائي، والذي من المقرر إقامته في العلمين الجديدة، يوم الجمعة المقبل الموافق 29 من يوليو الجاري.

آمال ماهر: الحفل الجديد بمثابة عودة الروح للجسد

وقالت آمال ماهر ، لـ«الوطن»، في أول تصريحات منها عن حفلها الغنائي: «أنا مبسوطة جدا إني هقابل جمهوري في حفل العلمين الجديدة، وأحب أقولهم إنهم وحشوني جدا، والحفلة دي بالنسبالي زي عودة الروح للجسد»، موضحة أنها ستقدم أغاني جديدة خلال الحفل من ألبومها الجديد.

وأشارت «ماهر» إلى أنّها تعمل، خلال الفترة الحالية، على ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان «حالة نادرة»، وهو يضم 12 أغنية جديدة، قائلة: «هطرحه قريب لسة الميعاد متحددش بالظبط ولكني هطرحه على شكل أغاني في أوقات مختلفة وليس في وقت واحد».

كانت آمال ماهر نشرت الملصق الدعائي للحفل عبر صفحتها الرسمية على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلقت عليه قائلة: «وحشتوني أوي مفيش كلام يقدر يوصف قد إيه أنا مشتاقة لليوم دا، ‎أنا راجعة لحضن جمهوري الغالي، ودا هيخلي الحفلة دي غير أي حفلة فاتت أو جاية، هستناكم كلكم نغني مع بعض».

أسعار تزاكر حفل أمال ماهر

كانت شركة تذكرتي كشفت عن أسعار تذاكر الحفل خلال موقعه الإلكتروني، وتأتي أشكال التذاكر في 3 فئات وهي: فئة platinium بـ1500 جنيه أما فئة Gold بـ1000 جنيه، وفئة silver بـ650 جنيهًا.

إصابة آمال ماهر بكورونا

وأعلنت «ماهر» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc» مع الإعلامي رامي رضوان أن غيابها الفترة الماصية جاء بسبب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.