130 ألف حالة إصابة بكورونا يوميا في أمريكا مع انتشار المتغير BA.5

قال موقع «ماركت ووتش» الأمريكي إن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تقترب من 130 ألف حالة يوميًا، وذلك بحسب احدث إحصاءات صدرت اليوم، وهو أعلى مستوى لإصابات كورونا منذ شهر فبراير الماضي، حيث يواصل المتغير الفرعي BA.5 والمتحور عن المتغير أوميكرون انتشاره.

المتحور BA.5 له القدرة على تجاوز التطعيمات

وتابع الموقع في تقرير له أنه بحسب الخبراء يتضح أن المتغير BA.5 هو المتحور الأكثر قابلية للانتقال الذي ظهر حتى الآن، حيث أن لديه القدرة على تجاوز التطعيمات والأجسام المضادة للمطعمين والتسبب في إصابتهم مرة أخرى، حيث بلغ المتوسط ​​اليومي للحالات الجديدة في الولايات المتحدة نحو 128 ألف و15 حالة إصابة جديدة، وذلك وفقا لنظام التتبع الذي تعتمده صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، وذلك بزيادة نحو 10% عن أسبوعين.

عدد حالات الإصابة والوفاة الحقيقي أكثر من الأرقام المعلنة

وتابع تقرير الموقع إنه من المحتمل أن يكون عدد حالات الإصابة والوفاة الحقيقي أكثر من تلك الأرقام، وذلك بالنظر إلى عدد الأشخاص الذين يقومون باختبارات كورونا في المنزل، حيث لا يتم جمع البيانات، كما أن المعدل اليومي لدخول المستشفى قد ارتفع ليصل إلى 428622، بزيادة 12% في أسبوعين، كما ارتفع المعدل اليومي للوفيات بنسبة 3% ليصل إلى 439 حالة.

وأوضح التقرير أنه في كاليفورنيا، كانت الحالات أعلى مما كانت عليه في ستة أشهر، بينما في نيويورك، أصبح هناك عدد أكبر من المرضى في المستشفيات مقارنة بذروة موجة انتشار المتغير دلتا العام الماضي، وعلى الصعيد العالمي، ارتفع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى أكثر من 571.1 مليون اليوم، وفقًا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز، في حين تجاوز عدد القتلى 6.38 مليون، وتتصدر الولايات المتحدة العالم بـ90.6 مليون حالة و1027369 حالة وفاة.