استشاري بـ«جونز هوبكنز»: أول علاج لكورونا سيقلل الوفيات إلى النصف

قال الدكتور عمرو عبد الباقي، استشاري أمراض القلب في مستشفى «جونز هوبكنز» الأمريكية، تعليقًا على أول علاج لفيروس كورونا المستجد، من إنتاج شركة «ميرك»، إن هذا العقار خضع للكثير من التجارب في الولايات المتحدة وأوروبا واليابان، وأيضًا مصر، لافتًا إلى أن الشركة أعلنت أن هذا العلاج يقلل من نسبة الوفيات بنحو 50%، كما يقلل فرص الاحتجاز في المستشفيات، وهذا يعتبر طفرة كبيرة في مجال علاج كورونا، مشيرًا إلى أن هذه المعلومات ليس بناء على دراسة، ولكنها بناء على بيان صحفي أصدرته الشركة، ومن المقرر أن تعرض العلاج الجديد على الـ«FDA» للحصول على الترخيص قريبًا.

سعر علاج كورونا الجديد لم يعلن

وأضاف «عبدالباقي» في مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الجمعة، أن هذا يعتبر أول عقار يُصنع لمواجهة فيروس كورونا، ومن الواضح أنه ليس له أي أعراض جانبية، وهذا يشجع الـ«FDA» على الموافقة عليه وترخيصه، موضحًا أن الشركة أعلنت أنها سوف تصنع الدواء وتنشره في كل دول العالم، ولن تعطي الأولوية فقط لأمريكا وأوروبا، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لا توجد أي تفاصيل حول تكلفة الدواء.

نصائح للطلبة قبل العام الدراسي

وقدم استشاري أمراض القلب في «جونز هوبكنز» الأمريكية، عددًا من النصائح للآباء والأمهات قبل بدء العام الدراسي الجديد، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشددًا على أهمية أن يحصل الآباء والأمهات على التطعيم، ونصح الطلاب بارتداء الكمامات قدر ما يستطيعون في الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن شركة «فايزر» أعلنت أن تطعيمها آمن للأطفال من سن 5 سنوات إلى 12 سنة، وخلال أسابيع قد يجري تلقيح الأطفال في هذا العمر في الولايات المتحدة الأمريكية.

الجرعة الثالثة

وعن الجرعة الثالثة المعززة من لقاح فيروس كورونا، قال إنه لا توجد دراسات معمقة وطويلة على هذا الأمر كما حدث مع اللقاح في بداية ظهورة، ولكن كل الدراسات تجري حاليًا على من حصلوا على الجرعة الثالثة والأعراض التي ظهرت عليهم، مشيرًا إلى أن الـ«FDA» نصح بتلقيح الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات عند الإصابة بكورونا مثل كبار السن والذين لديهم مناعة ضعيفة.