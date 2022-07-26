«الأرصاد» توجه تحذيرا و7 نصائح للمواطنين.. درجات الحرارة تصل لـ46

موجة حارة تضرب مختلف أنحاء البلاد، إذ كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، والتي تصل في بعض المناطق إلى 46 درجة مئوية.

وأصدر خبراء الأرصاد بيانا تفصيليا عن ارتفاع درجات الحرارة بداية من اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى الأسبوع المقبل، إذ يسود طقس شديد الحرارة رطب خلال ساعات النهار على مناطق القاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري، وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

نصائح «الأرصاد» للمواطنين في الموجة الحارة

وأصدرت الهيئة في بيانها، بعض النصائح للمواطنين، وهي:

عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس.

الالتزام بالظل خاصة خلال ساعات الذروة من الساعة 1 ظهرا حتى 5 عصرا.

ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة عند الخروج خاصة.

شرب المياه والمشروبات الباردة على مدار فترات اليوم.

تجنب الجلوس فى أماكن سيئة التهوية.

متابعة النشرة الجوية التي تصدر من الهيئة بصورة يومية.

كما طالب خبراء الأرصاد قائدي السيارات بتوخي الحذر عند القيادة، خاصة في ظل انتشار الشبورة صباحا.

درجات الحرارة الثلاثاء 26 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والمحسوسة 43.

درجات الحرارة الأربعاء 27 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة الخميس 28 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 39.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 35.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 40.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والمحسوسة 44.

درجات الحرارة الجمعة 29 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والمحسوسة 40.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 33 والمحسوسة 36.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 40 والمحسوسة 41.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 46.

درجات الحرارة السبت 30 يوليو 2022

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والمحسوسة 38.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 32 والمحسوسة 32.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 41 والمحسوسة 42.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والمحسوسة 41.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 44 والمحسوسة 45.