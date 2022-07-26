إطلاق نار على شخص في ظروف غامضة بضواحي بورسعيد

أصيب شخص بطلق ناري في ظروف غامضة، اليوم الثلاثاء، بعد قيام آخرين بالتعدي عليه باستخدام بسلاح ناري، في منطقة بنك الإسكان بحي الضواحي، في مدينة بورسعيد.

إخطار أمني بإصابة شخص بطلق ناري

تلقى اللواء حسني عبدالعزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد باستقبال مستشفى «عطاء» التخصصي، شخص يُدعى «أحمد عبدالجواد عيسى»، 40 سنة، مصاباً بطلق ناري في الظهر والبطن والحوض، وحالته العامة سيئة جداً، إدعاء اعتداء من آخرين بمنطقة بنك الإسكان بحي الضواحي.

البحث عن الجناة والسلاح المستخدم في الحادث

وعلى الفور، أمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعرفة ملابسات الحادث، حيث بجري رجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، بالتنسيق مع قسم شرطة الضواحي، تحت إشراف اللواء مسعد البداية، مأمور القسم، وبرئاسة الرائد مصطفى درويش، رئيس مباحث الضواحي، كما يجري البحث عن الجناة وضبط السلاح الناري المستخدم في الحادث، وأمرت النيابة العامة باستكمال التحقيقات وسؤال شهود الواقعة والمصاب متى تسمح حالته.

الأهالي فوجئوا بإطلاق النار في ظروف غامضة

وفوجئ الأهالي في حي الضواحي بعدد من الأشخاص يطلقون النار على المصاب في ظروف غامضة، وفروا هاربين، الأمر الذي أثار الذعر بين المارة، وأسفر الحادث عن إصابة المجني عليه، الذي تم نقله للمستشفى في حالة خطيرة.