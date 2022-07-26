الاحتلال يزعم إحباط عملية إطلاق نار داخل «غوش عتصيون» بالضفة الغربية

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، إحباط لعملية إطلاق نار داخل تجمع مستوطنات «غوش عتصيون» بالضفة الغربية المحتلة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

قناة إسرائيلية: الفلسطيني أشعل حريقا عبر إلقاء زجاجة حارقة

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن فلسطينياً بحوزته بندقية محلية الصنع، تسلل إلى مستوطنة «ميجدال عوز» وقام بإشعال حريق في المكان عبر إلقاء زجاجة حارقة منتظرا وصول القوات القادمة لإخماد النيران، وألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، القبض على الفلسطيني، وجرى نقله للتحقيق لدى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «الشاباك».

جرافات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منزلي منفذي «عملية أرائيل»

وفجر اليوم الثلاثاء، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، منزلي ذوي الأسيرين الفلسطينيين، منفذي «عملية أرائيل» يحيى مرعي ويوسف عاصي، من، بعد اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال، بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، مساء أمس الاثنين، وفقا لما ذكرته وكالة «معا» الفلسطينية.

وأسفر الاقتحام عن إصابة العشرات بحالات الاختناق، و4 إصابات بالمطاط، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المطاط والقنابل الصوتية والغازية المسيلة للدموع تجاه الفلسطينيين.

وفي 29 إبريل الماضي، نفذ مرعي وعاصي، عملية إطلاق نار عند مدخل مستوطنة «أرائيل»، شمال الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن مقتل فيها حارس أمن المستوطنة.

من جانبها، قالت مؤسسة «بمكوم» الحقوقية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، سجلت عقارات في شرقي القدس المحتلة بأسماء مستوطنين يهود، دون علم السكان الفلسطينيين في بعض مناطق شرقي القدس، بينها في حارة «أم هارون» بحي «الشيخ جراح»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن عدم مشاركته في حكومة إلى نتنياهو

وفي سياق آخر، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني جانتس، إنه لن يشارك في حكومة إلى جانب زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، قبل 99 يوما من انتخابات برلمان الاحتلال «الكنيست».

وأكد جانتس في تصريح لهيئة البث الإسرائيلية «كان»، أنه يرغب في تحالف حزبي بينه وبين جدعون ساعر، في الجمع بين غالبية يمين الوسط والمتطرفين، مشددا أنه على عكس رئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد كان قادرا على التحدث والعمل بالتعاون مع جميع الأحزاب، بما فيها «الأرثوذكس المتطرفين».