السكة الحديد: مجهولون سرقوا أجهزة إشارات محطة الشبانات على خط «بنها - بورسعيد»

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنّ بعض الخارجين عن القانون، سرقوا أجهزة الإشارات بمحطة الشبانات على خط «بنها – الزقازيق – بورسعيد»، أثناء عمل شركة سيمنس الألمانية المنفذة لمشروع تطوير نظم الإشارات على خط «بنها - الزقازيق - الإسماعيلية - بورسعيد»، الوصلة بين «الزقازيق / أبوكبير»، في أعمال التركيبات الداخلية والخارجية لبرج إشارات الشبانات وأثناء التجهيز لعمل الاختبارات تمهيدًا لدخوله الخدمة.

سرقة مهمات الإشارات من برج الشبانات

وأوضحت الهيئة أنّه تلاحظ أنّ بعض الخارجين عن القانون، سرقوا أمس أجهزة ومهمات الإشارات من برج الشبانات، الجار تطويره بمعرفة الشركة الألمانية، وهي عبارة عن 11 صندوق تراكات بمشتملاتها، ما أدى الى تعطل دخول البرج للتشغيل، وجارٍ استكمال المهمات بمعرفة الشركة المنفذة لسرعة الاستعداد وإطلاق التيار الكهربي، وعمل الاختبارات الخاصة تمهيدًا لدخوله إلى الخدمة.

الواقعة الثانية في أسبوع

وتابعت الهيئة أنّ هذه الواقعة هي الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع، بعد قيام مجموعة من الخارجين عن القانون بسرقة أجهزة ومهمات وكابلات خاصة بنظم الإشارات في المسافة بين محطات بركة السبع - طنطا - كفر الزيات، ما أدى الى تأخير القطارات والتأثير سلباً على الخدمة المقدمة للجمهور والذين قد تم القبض عليهم تحويلهم الى النيابة العسكرية

تهيب وزارة النقل والهيئة القومية لسكك حديد، المواطنين، التصدي والإبلاغ الفوري عن أي من هؤلاء الخارجين عن القانون الذين يتسببون في تعريض حياة المواطنين للخطر وتعطيل مرفق من أهم مرافق الدولة، من خلال سرقة مكونات أحد أهم مشروعات السكة الحديد التي تساهم في تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات وهي مشروعات تحديث تطوير نظم الإشارات والاتصالات لخطوط السكك الحديدية والتي هي من ممتلكات الشعب ويتم تنفيذها بالتنسيق مع الشركات العالمية المنفذة لها وبدفع تكلفتها بالعملة الصعبة.