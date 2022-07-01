العثور على جثة شاب مصاب بـ طلق ناري في ظروف غامضة بمدينة السلام

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض مقتل شاب بطلق ناري في ظروف غامضة بمدينة السلام.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وضبط وإحضار الجاني، وطلبت جهات التحقيق استدعاء أسرة المجني عليها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة السلام أول بلاغا بالعثور على جثة شاب مصابا بطلق ناري بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص في العقد الرابع من العمر، وبالفحص تبين أنه مصاب بطلق ناري في الصدر، كما تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى وجود كل متعلقاته الشخصية، وجار تكثيف الجهود للوقوف على أسباب الواقعة وضبط الجاني.

جامع خردة يقتل مسنا بطعنة في الصدر ويشعل النار في جثته

وفي سياق آخر، أنهى جامع خردة حياة مسن في منطقة السيدة زينب طعنا بالسكين ثم أشعل النار في جثته لإخفاء جريمته، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب بلاغا بالعثور على جثة مسن مقتولا داخل شقته بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن في العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تفحم، وكشفت التحريات أن جامع خردة وراء ارتكاب الواقعة بهدف السرقة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة.