تشييع «عروس الجنة» إلى مثواها الأخير بالبحيرة.. أزمة قلبية تنهي حياتها بعد 4 أيام زواج

شيع المئات من أهالي قرية الشوكة بمركز دمنهور، قبل قليل، عروس البحيرة نرمين إسماعيل محمد، التي توفيت ظهر اليوم، وسط حالة من الصراخ والعويل من أسرتها وأصدقائها.

وفاة عروس البحيرة

يذكر أن عروس البحيرة، توفيت بعد 4 أيام من زفافها، إذ أصيبت بحالة من الإعياء الشديد ظهر اليوم، وجرى نقلها إلى المستشفى إثر ذلك، إلا أنها رحلت عقب وصولها إلى المستشفى.

كانت العروس تخرجت في كلية الشريعة والقانون، كما أنها تحفظ القران الكريم، ونشر عددا من أصدقائها صورها، وهي ترتدي فستان الزفاف، مطالبين الجميع بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة، ولأهلها وزوجها بالصبر والسلوان.

الأفراح تتحول إلى عزاء

واتشحت قرية الشوكة بدمنهور بالسواد، وتحولت المباركات والأفراح إلى سرادق عزاء، متجهين صوب منزل عروس البحيرة، التي لاقت ربها إثر أزمة قلبية مفاجئة بعد زواجها بأربعة أيام فقط، وسط حالة من الحزن يعيشها الأهالي.

وأصيب الأهالي بصدمة عقب تلقي نبأ الوفاة، لاسيما أنها لم تكن تعاني من أمراض، وجرى تداول نبأ وفاة العروس بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»، إذ طالب أهلها الجميع، بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.