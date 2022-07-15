مقتل شيف في حفل زفاف بالهرم.. نجار طعنه خلال الرقص بسلاح أبيض

لقى شيف مصرعه خلال الرقص في حفل زفاف بالهرم، حيث طعنه صديقه أثناء الرقص بسلاح أبيض، مما أسفر عن مقتله، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

بلاغ الشرطة

تلقى قسم شرطة الهرم، بلاغا من مستشفى الهرم بوصول شيف يبلغ من العمر 33 سنة مصاب بطعنة نافذة بالصدر من الناحية اليمنى وتوفى أثناء إسعافه.

الرقص بين صديقين أودى بحياة أحدهما

بإجراء التحريات تبين للعقيد محمد الصغير، مفتش مباحث قسم الهرم، أن المجني عليه أثناء حضوره حفل عرس ابن خاله وأثناء رقصه بسلاح أبيض «مطواه» صحبة صديقه 24 سنة، نجار، بحوزته سلاح أبيض آخر، وحال تبادلهما الحركات أحدث إصابة المجني عليه التي أودت بحياته.

حبس المتهم على ذمة التحقيقات

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، وقررت النيابة حبس المتهم على ذمة التحقيق.