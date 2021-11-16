وفاة عروسة بعد دقائق من زفافها بالمنيا.. والدها: «حسيت إنها بتودعني»

لحظات قليلة مرت على زفاف عروسين في قرية «الريدة»، التابعة لمحافظة المنيا، التي صدم أهلها ولم يكن في حسبانهم أن العروسة الشابة «نادية طه» ستفارق الحياة في ليلة زفافها، عقب ساعات قليلة من دخولها شقة الزوجية، لتتحول البهجة والزغاريد إلى دموع وصراخ.

أزمة قلبية مفاجئة تداهم العروسة بعد زفافها

وخيم الحزن على أسرتي العروسين وأهالي قرية «الريدة»، بعد تلقيهم نبأ وفاة العروسة «نادية» في ساعة متأخرة من الليل، مساء أمس الاثنين، إثر إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة، داهمتها بعد ساعات من انتهاء مراسم الزفاف، التي شهدتها القرية بحضور عدد كبير من الأهالي.

وقال «طه ماضي»، والد العروسة إنه راض بقضاء الله وقدره، رغم أن نبأ وفاة ابنته، البالغة من العمر 19 سنة، بعد ساعات قليلة من زفافها، وقع عليه كالصاعقة، وجاءه بعد ساعات قليلة من انتهاء زفافها على أحد الشبان بالقرية، يُدعى «أحمد جابر»، مؤكداً أن الأمور كانت تسير على ما يرام، ولم تظهر عليها أي علامات مرضية في الأيام والساعات التي سبقت يوم الزفاف، وعاشت أوقاتاً من البهجة والفرحة رفقة عريسها.

والد العروسة: «حسيت إنها بتودعني»

وكشف والد العروسة، خلال حديثه لـ«الوطن»، عن أن ابنته توفيت متأثرة بإصابتها بأزمة قلبية مفاجئة، بعد لحظات فرحتها، وعقب انتهاء الزفة ودخولها شقة الزوجية، تلقى منها مكالمة هاتفية في وقت متأخر من الليل، بغرض الاطمئنان عليه، ولم تشكو من أية أعراض مرضية، وتابع بقوله: «كانت فرحانة وحسيت إنها بتودعني»، لافتاً إلى أنه بعدها بلحظات تلقى خبر وفاتها.

وفاة عروسة بـ«سكتة قلبية» في واقعة سابقة ببني سويف

وقبل أسابيع، لفظت عروسة تدعى «إسراء شعبان» أنفاسها الأخيرة، عقب انتهاء حفل زفافها بمحافظة بني سويف بينما أكد طبيب المستشفى أن سبب الوفاة هو توقف مفاجئ في عضلة القلب، وهو ما يعرف بـ«السكتة القلبية».

وقالت إحدى صديقات العروسة لـ«الوطن» إنها لم تكن تعاني من أية أعراض مرضية، ودخلت في أجواء زفافهما بالرقص مع أقاربها وأصدقائها المقربين، وأضافت: «فضلت تحضن فينا وهي بترقص، ومكانتش حاسة بحاجة خالص، كانت فرحانة وبس، ولما ماتت محدش فينا استوعب ولا مصدق لحد دلوقتي اللي حصل».