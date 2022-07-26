أخبار البورصة المصرية.. ارتفاعات جماعية ومكاسب سوقية

شهدت أخبار البورصة المصرية، تباين في أداء المؤشرات بنهاية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء منتصف الأسبوع، إذ أغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» على ارتفاع بنسبة 1.22% عند مستوى 9350.42 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 1.16%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 1845.32 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 2704.43 نقطة بارتفاع نسبته 1.2%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يصعد بنسبة 1%

صعد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 1%، ليغلق عند 1710.86 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.1 مليار جنيه، من خلال التداول على 610.7 مليون سهم، وتنفيذ 49.344 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 190 سهمًا، إذ ارتفع 98 سهمًا، وانخفض 40 سهمًا، واستقر 52 أخرى.

اختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة منتصف الأسبوع، عند مستوى 627.762 مليار جنيه، بمكاسب 5.4 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يختبر مستوى 9400 نقطة

وقال حسام عيد المحلل المالي، بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إنّ مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، على ارتفاع بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي للمؤشر وهو 9200 نقطة، ما دفع المؤشر لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 9400 نقطة ولكن لم ينجح في الاستقرار أعلاه بنهاية التعاملات.

وأضاف «عيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي 9200 نقطة يدفعه لاستعادة مستوى المقاومة 9400 نقطة وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني 9600، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يختبر المؤشر مستوى الدعم الرئيسي مرة أخرى وهو 9200 نقطة.

مؤشر EGX70 يستهدف مقاومة 1860 نقطة

وتابع: «فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70، فقد نجح في الاستقرار بالمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات اليوم مع الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد المصريين والعرب والأجانب نحو الشراء متجها بهذا الأداء الإيجابي لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 1860 نقطة.

ويتوقع في حالة ظهور عمليات بيع وجني أرباح مؤقتة بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يختبر المؤشر السبعيني مستوى الدعم الرئيسي وهو 1800 نقطة.