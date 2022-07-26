أخبار البورصة المصرية.. ارتفاع المؤشرات وسط مكاسب سوقية 6.7 مليار جنيه

يبحث كثيرون عن أخبار البورصة المصرية، وبحلول منتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، شهدت المؤشرات ارتفاعًا جماعيًا، حيث صعد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 1.23% إلى مستوى 9351.29 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 1.44%، عند مستوى 1850.48 نقطة.

«إيجي إكس 100» يرتفع 1.37%

وارتفع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 1.37%، في منتصف التعاملات عند مستوى 2709.12 نقطة، فيما صعد مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.95% عند مستوى 1709.83 نقطة.

قيم التداولات ومكاسب رأس المال السوقي

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية بحلول منتصف التعاملات نحو 442.2 مليون جنيه، من خلال التداول على 296 مليون سهم عبر تنفيذ 21.753 ألف صفقة، فيما جرى التداول على 177 سهمًا، ارتفع 89 سهمًا، فيما انخفض 7 أسهم واستقر 81 دون تغيير.

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بمنتصف تعاملات الجلسة، نحو 6.7 مليار جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 629.04 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف مقاومة 9400 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إنّ استقرار المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» أعلى مستوى الدعم الرئيسي 9300 نقطة يدفع المؤشر الرئيسي لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي 9400 نقطة، وحال ظهور عمليات جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يتجه المؤشر لاختبار مستوى الدعم الرئيسي 9300 نقطة.

«EGX70» يستهدف مقاومة 1860 نقطة

وأضاف عيد لـ«الوطن»، أنّ استقرار مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 أعلى مستوى الدعم الرئيسي 1800 نقطة يدفعه لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 1860 نقطة، مع استمرار نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة.