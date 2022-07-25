لأول مرة في مصر.. التموين: إطلاق البورصة السلعية بداية الشهر المقبل

قال الدكتور إبراهيم العشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن ما هو قادم حول العالم يصعب التكهن به حاليا، مشيرا إلى أن مصر لديها ما يكفي من الأقماح طيلة 7 أشهر، «اللي خدمنا أن حجم المخزون من الأقماح زاد في مصر بفضل وجود الصوامع الجديدة والسعات التخزينية الكبرى».

العشماوي: زدنا من إنتاج القمح للفدان ليصل لـ22 أردبا للفدان الواحد

وأضاف «العشماوي»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مصر حاليا تستقبل ما يسمى بالمجففات من أجل تخزين الذرة، كما استطعنا زيادة إنتاجية فدان القمح ليصل لـ22 أردبا للفدان بدلا من 18 أردبا بالفدان الواحد.

العشماوي: إطلاق البورصة السلعية للسلع الاستراتيجية بداية الشهر المقبل

وتابع: «سيتم إطلاق بورصة سلعية خلال الشهر المقبل لتقليل الحلقات الوسيطة بين المصنع والمستهلك، وبعد تدشين البورصة المصرية للسلع فسيتم البدء بالتداول عبر المنصة الإلكترونية لأول مرة في مصر، وسيكون بها منتجات كالأقماح والزيوت والأرز والدواجن المجمدة ومجموعة من السلع التموينية الأخرى، بالإضافة إلى القطن والذهب، ده هيتم تداوله عبر البورصة المصرية للسلع، ومش بنلغي التجار وهما شركائنا في البورصة أو سلاسل الإمداد، وهيحصل شراكات معهم والموردين في شكل تنظيمي لمنع المغالاة».

العشماوي: بعض الدول وضعت سقفا لاستهلاك السلع الأساسية بسبب الأزمة العالمية

واستطرد: «مصر اتعاملت مع الأزمة العالمية فيما يتعلق بسوق السلع فقد تم توفير الموارد المالية الأزمة سواء في الأقماح والزيوت والذرة، وبعض الدول وضعت سقفا لاستهلاك السلع الأساسية في ظل أزمة الغذاء العالمي».

وأوضح أن الرئيس السيسي وجَّه بإنشاء أسواق نصف جملة حتى يتم بيع السلع للمواطنين بأقل من سعر التجزئة، وبالتالي فنتمكن من توفير 20% مما يصرفه المواطن في الخضروات والفاكهة، «عملنا مجموعة من المعاينات، وهناك أراضي من وزارة الزراعة والري، وتم التوافق على مجموعة من المناطق التي سيتم فيها توطين تلك الأسواق، وهي إحدى المبادرات لتقليل الأسعار على المواطنين».