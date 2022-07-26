تحويلات مرورية لمدة 15 يوما لتنفيذ مشروع خط المياه بمحور كورنيش النيل بالقاهرة

تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنا مع تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال خط المياه بمحور كورنيش النيل في الوصلة من تقاطع طريق المصانع مع محور الكورنيش حتى أسفل كوبري المرازيق بطول 500 متر تقريبا، الأمر الذي يستلزم تحويل حركة المركبات على النحو التالي: الاتجاه القادم من مناطق حلوان اتجاه مناطق التبين يسلك يسارا المأوى الدوراني فيما قبل كوبري المرازيق «تقاطع الكورنيش وطريق المصانع» فيمينا عكس اتجاه حركة المركبات بطول 500 متر «منطقة الأعمال» فيمينا من أسفل كوبري المرازيق، فيما بعد منطقة الأعمال واستكمال سير المركبات بالطريق الرئيسي اتجاه مناطق التبين.. على أن يتم تنفيذ الأعمال «ليلاً ونهاراً» اعتباراً من يوم السبت الموافق 30/7/2022 ولمدة 15 يوماً.

ومن جانبها تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.