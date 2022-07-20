مخالفات المرور برقم السيارة.. خطوات بسيطة لمعرفة قيمة الغرامة

أثناء السير على الطرقات وقيادة المركبات المختلفة، يرتكب السائقون بعض الأخطاء، لذا يبحث الكثيرون منهم عن طريقة معرفة مخالفات المرور برقم السيارة، التي كثر البحث عنها عبر محرك «جوجل»، من أجل معرفة قيمة المخالفات ودفعها أو التظلم عليها إلكترونيا، إذ يقدم موقع خدمات المرور العديد من الخدمات تيسيرا على المواطنين بدلا من الذهاب إلى مقرات وفروع المرور المختلفة.

وفي ضوء ما تقدمه «الوطن» من خدمات لمتابعيها على مدار الساعة وما تعرضه من تفاصيل تخص مجال الخدمات الحكومية، ننشر فيما يلي كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

ويتيح موقع النيابة العامة الكشف عن مخالفات المرور برقم السيارة إلكترونيا بجانب العديد من الخدمات التي يمكن تنفيذها في المنزل.

رابط استعلام مخالفات المرور برقم السيارة 2022

ويمكن معرفة مخالفات المرور برقم السيارة من خلال الدخول على موقع النيابة العامة من خلال النقر على هذا الرابط.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2022

وعلى الراغبين في معرفة مخالفات المرور برقم السيارة اتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على موقع النيابة العامة واختيار خدمات المرور من خلال الرابط.

2- وبعدها الضغط على «الاستعلامات» لمعرفة قيمة المخالفات المرورية، ومواصلة الضغط على كلمة استمرار الموجودة أسفل الخدمة.

3- سيظهر تبويب جديد يطلب منك تحديد نوع المخالفات ما بين مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

4- اختر «مخالفات رخص المركبات».

5- عندما تظهر لك مخالفات رخص المركبات، يمكنك كتابة رقم اللوحة «أرقام فقط» أو «حروف وأرقام».

6- ثم انقر على «إجمالي المخالفات».

7- ستظهر قيمة إجمالي المخالفات المرورية.

- بعد معرفة قيمة مخالفات المرور، يمكنك الدفع «أون لاين» عن طريق بطاقات الائتمان، أو الذهاب لوحدات المرور للدفع أو تقديم التظلم على إجمالي المخالفات من أجل تخفيضها أو إلغائها.