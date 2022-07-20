رابط استعلام مخالفات المرور برقم السيارة 2022.. اتبع هذه الخطوات

رابط استعلام مخالفات المرور برقم السيارة 2022، من الكلمات التي ترتفع عليها عمليات البحث عبر المحرك «جوجل»، إذ يرغب الكثيرون في معرفة قيمة المخالفات ودفعها أو التظلم عليها إلكترونيا من المنزل بدون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور، وذلك من خلال موقع نيابات المرور.

وفي هذا السياق، تستعرض بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، في مجال الخدمات الحكومية، تنشر رابط استعلام مخالفات المرور برقم السيارة 2022 من خلال موقع نيابات المرور في السطور التالية:

رابط استعلام مخالفات المرور برقم السيارة 2022

ويمكن معرفة مخالفات المرور 2022 برقم اللوحة من خلال الدخول على موقع النيابة العامة للمرور من هنــا.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة 2022

وحتى تتمكن من معرفة مخالفات المرور من خلال رقم اللوحة الخاصة بالسيارة من موقع نيابات المرور من خلال بعض الخطوات البسيطة، والتي جاءت على النحو الآتي:

- الدخول على موقع نيابات المرور واختيار خدمات المرور، ويمكن زيارته بشكل مباشر من هنــا.

- اختيار الأيقونة «الاستعلامات» والمخصصة للاستعلام عن قيمة المخالفات المرورية، والضغط على كلمة استمرار الموجودة أسفل الخدمة.

- بعدها ستفتح تبويب جديد يطلب منها تحديد نوع المخالفات ما بين مخالفات رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.

- يجب اختيار «مخالفات رخص المركبات» في هذه الخطوة والضغط عليها.

- سيظهر تبويب جديد خاصة بـ«مخالفات رخص المركبات».

- سيكون أمامك في تلك الحالة اختيارين، الأول كتابة رقم اللوحة «أرقام فقط» أو «حروف وأرقام»، والضغط على «إجمالي المخالفات».

- بعد ذلك ستظهر قيمة إجمالي المخالفات المرورية.

- بعد الانتهاء من معرفة قيمة مخالفات المرور، سيكون أمام المستعلم عدة اختيارات، مثل الدفع أونلاين عن طريق بطاقات الائتمان أو شركات التحصيل أو الذهاب لوحدات المرور، أو التظلم على إجمالي المخالفات لتخفيضها.