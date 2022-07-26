واشنطن تعلن بيع 20 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي

أعلن البيت الأبيض، اليوم، أن الإدارة الأمريكية، ستبيع 20 مليون برميل نفط إضافي من الاحتياطي الاستراتيجي، ضمن خطة سابقة لبيع 180 مليون برميل.

تهدئة أسعار النفط

ووفقًا لما نقلته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية، صرحت الإدارة الأمريكية، بأنها ستبيع 20 مليون برميل إضافي من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، كجزء من بيان، أعلن عنه سابقا بهدف تهدئة أسعار النفط.

إطلاق مليون برميل من النفط يوميا

قالت الإدارة الأمريكية في آواخر مارس الماضي، إنها ستطلق مليون برميل من النفط يوميا لمدة ستة أشهر من احتياطي البترول الاستراتيجي، الموجودة في كهوف على سواحل لويزيانا وتكساس.