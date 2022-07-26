«روس نفط» تبدأ الحفر في حقل باياخا جنوب روسيا.. وقطاع النفط الأفضل في البورصة الأمريكية

شهدت الساحة الاقتصادية العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية عدة أحداث كان من أبرزها، إعلان شركة «روس نفط» الروسية، الحفر في «حقل باياخا»، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المجمع» بمقدار 51.44 نقطة عند إغلاق البورصة الأمريكية.

«روس نفط»: إمدادات النفط من الحقل ستبدأ في 2024

من جانبها، بدأت شركة «روس نفط» الروسية، في الحفر الإنتاجي في «حقل باياخا» في شبه جزيرة تايمير بمقاطعة كراسنودار جنوبي البلاد، وقال المدير العام لمشروع «فوستوك أويل»، فلاديمير تشيرنوف، إن إمدادات النفط من الحقل ستبدأ في عام 2024، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

وأضاف تشيرنوف، أن بحلول عام 2027، سيتم شحن ما يصل إلى 50 مليون طن من المشروع إلى الأسواق العالمية على طريق «بحر الشمال».

وفي البورصة الأمريكية، كان قطاع النفط والغاز هو الأفضل أداء، أمس الاثنين، بدعم من ارتفاع أسعار الخام. وارتفعت أسهم كل من «ماراثون أويل» و«أيه بي أيه كروب» بأكثر من 6%، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وأمس الاثنين، سجَلت مؤشرات «سوق الأسهم» في الولايات المتحدة الأمريكية أداءً متباينا عند إغلاق جلسة التداول في «بورصة نيويورك».

ارتفاع مؤشر «ستاندرد أند بورد» بـ 5.21 نقاط

وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» 90.75 نقطة، 0.28% ليسجل 31990.04 نقطة، فيما أغلق «ستاندرد أند بورد 500 القياسي»، على ارتفاع بـ 5.21 نقاط، أو «0.13%» ليحقق 3966.84 نقطة.

وفي سياق متصل، تراجع مؤشر «ناسداك المجمع» بمقدار 51.44 نقطة، أو « 0.43%»، ليغلق عند 11782.67 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

من جانبه، سجل الجنيه الإسترليني، أمس الاثنين، ارتفاعاً مقابل الدولار الأمريكي، بنسبة0.51 %، ليسجل 1.2046 دولار أمريكي، كما شهد، صعودا أمام العملة الأوروبية الموحدة «يورو»، بزيادة 0.30% ليحقق 1.1785 يورو.