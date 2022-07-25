النفط يتراجع وسط مخاوف بشأن تباطو نمو الطلب

شهدت أسعار النفط تراجعات اليوم الاثنين، ليعكس الخام مكاسبه السابقة لكنه استمر في سلسلة الخسائر الأخيرة، بسبب مخاوف من أن الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، أكبر مستخدم للنفط في العالم قد تحد من نمو الطلب على الوقود، بحسب «CNBC».

العقود الآجلة لخام برنت

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت في تسوية سبتمبر 48 سنتا أو 0.5% إلى 102.72 دولار للبرميل منخفضة لليوم الرابع على التوالي.

فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسليم سبتمبر 65 سنتًا أو 0.7٪ إلى 94.05 دولارًا للبرميل وانخفضت أيضًا لليوم الرابع التوالي.

وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين في شركة فوجيتومي للأوراق المالية المحدودة: «من المرجح أن تظل نبرة السوق هبوطية وسط مخاوف من أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى خفض الطلب العالمي على النفط وأن استئناف بعض إنتاج النفط الخام الليبي سيخفف من شح الإمدادات العالمية».

زيادة أسعار الفائدة

كانت العقود الآجلة للنفط متقلبة في الأسابيع الأخيرة حيث يحاول التجار التوفيق بين احتمالات زيادة أسعار الفائدة التي قد تحد من النشاط الاقتصادي وبالتالي تقلل من نمو الطلب على الوقود، مقابل نقص المعروض من الاضطرابات في تداول البراميل الروسية بسبب العقوبات الغربية وسط الحرب في أوكرانيا.

أشار المسؤولون في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة على الأرجح بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعه يومي 26 و 27 يوليو.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان يوم السبت إنه على صعيد المعروض، تهدف المؤسسة الوطنية للنفط إلى إعادة الإنتاج إلى 1.2 مليون برميل يوميًا في غضون أسبوعين.

وقال الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إنه سيسمح للشركات الروسية المملوكة للدولة بشحن النفط إلى دول ثالثة بموجب تعديل للعقوبات التي اتفقت عليها الدول الأعضاء الأسبوع الماضي بهدف الحد من المخاطر على أمن الطاقة العالمي.