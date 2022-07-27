ابنة أسامة أنور عكاشة تكشف التاريخ الصحيح لميلاده: المتداول غير صحيح

قالت الإعلامية نسرين أسامة، إنّ تاريخ ميلاد والدها المؤلف الراحل أسامة أنور عكاشة المذكور على موقع ويكيبديا، غير صحيح، متابعة: «للأسف تم تداوله على نطاق واسع نقلا عن الموسوعة الإلكترونية، وأصبح الأكثر تداولا عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي رغم خطأه».

تاريخ ميلاد أسامة أنور عكاشة الصحيح

وأوضحت نسرين لـ«الوطن»، تاريخ الميلاد الصحيح لوالدها، قائلة إنّه 28 يوليو، أما التاريخ الخطأ المذكور على موقع ويكيبديا فهو 27 يوليو.

أسامة أنور عكاشة عميد الدراما المصرية

ويعد الكاتب الراحل أسامة انور عكاشة، الأب الروحي للدراما المصرية التلفزيونية واحد أساطيرها، واانطلق منها ليبدع في كتابة علامات خالدة في تاريخ الدراما، فمن «الشهد والدموع» بجزأيه، إلى الروائع الخالدة «ليالي الحلمية، أرابيسك، زيزينيا، رحلة أبو العلا البشري، والراية البيضا»، وأرّخت الأعمال لتاريخ مصر السياسي والاجتماعي.

تنقل عكاشة بأعماله بين المسلسلات والسهرات الدرامية والأفلام السينمائية، التي صار الكثير منها من أكثر الأعمال جماهيرية ونجاحًا، وألف مجموعتين قصصيتين، هما «خارج الدنيا»، و«مقاطع من أغنية قديمة»، كما ألف روايتين، الأولى «أحلام في برج بابل»، والثانية «منخفض الهند الموسمي»، التي أصبحت مسلسلا عرض بعد وفاته باسم «موجة حارة».

ورحل الكاتب أسامة أنور عكاشة، في 28 مايو عام 2010، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر ناهز 69 عاما، تاركا إرثا فنيا يصعب تكراره.