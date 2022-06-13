إبراهام جاستس.. مصري شارك في 200 فيلم هوليوودي: الدراما المصرية تطورت

قال الممثل المصري العالمي، إبراهام جاستس، إن الدراما الفنية المصرية شهدت مؤخرا تطورا لم يكن يتخيله أ، كما أن الإنتاج الفني في مصر شهد تطورا كبيرا للغاية، مقدما الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، التي أنتجت أعمال درامية مهمة مثل الاختيار والعائدون.

حب المخرجين في هوليوود

وأضاف «جاستس»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية ندى رضا، أنه لم يكن يفكر في العمل في هوليوود، إذ أنه سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بغرض العمل في الاقتصاد، وأخبره بعد ذلك صديق له أنه اشترك في فيلم هوليوودي ما أثار فضوله ورغبته في خوضه التجربة.

وأشار إلى أنه منذ اشتراكه الأول في أحد الأفلام حدث له شيء سحري، «المخرجين حبوني جدا وحسيت إني مولود عشان اشتغل كدة، هما لقوني وأنا لقيتهم».

وأوضح أنه اشترك في أفلام الأكشن بصفة خاصة بسبب أن كانت لديه قدرات رياضية، لافتا أن البعض قد يواجه حينما يسافر إلى أمريكا في البداية باختلاف الثقافة واللغة، ولكنه تأقلم سريعا في أي مكان يذهب إليه وفقا لعاداته وتقاليده.

شاركت في 200 عمل هوليوود

ولفت إلى أن بدايته كانت عن طريق ممثل أكشن مشهور، فتح باب منزله لتدريب الممثلين الجدد للأكشن مجانا: «كنت بروح مرتين في الأسبوع، وكان بيته فيه جنينة كبيرة بتساعدنا على تدريب مشاهد الأكشن».

وتابع: «حلمي كنت أمضي عقد في أي فيلم في هوليوود، وسبحان الله بعد أول عقد جه بعديه 200 عقد فيلم، وكمان دلوقتي أنا مرشح لمنصب نقيب الممثلين الأمريكيين».