«القومي لذوي الهمم»: بطاقة خدمات متكاملة فورية لحالات الإعاقة المتطورة

قالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الهمم، إن بطاقة الخدمات المتكاملة تصدر لذوي الهمم لتقديم مختلف الخدمات الخاصة بهم بالتعاون مع الوزارات المختلفة، لافتة إلى أن البطاقة تصدر لعدة مراحل ومنها مرحلة الإعاقة الشديدة ولكن تلاحظ ورود شكاوى من المواطنين بشأن مشكلات في التسجيل على موقع وزارة الصحة والتي تؤهل لتحديد الكشف الطبي في مستشفى تابع للمجالس الطبية المتخصصة.

أخطاء في النظم التقنية

وأوضحت «كريم» في مداخلة هاتفية لبرنامج اليوم مع الإعلامية سارة حازم والمذاع على فضائية «DMC»، أن الموقع يتعرض أحيانا لبعض الأخطاء في النظم التقنية، مشيرة إلى أن المجلس يتلقى شكاوى الأشخاص ذوى الإعاقة ومشكلة موقع التسجيل تتعلق بوزارة الصحة وبناء عليه يتواصل المجلس مع الصحة لحل المشكلات.

اجتماع عقد مع رئيس الوزراء بحضور الجهات المعنية

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، إلى أن هناك اجتماع عقد مع رئيس الوزراء بحضور الجهات المعنية واستعرض المجلس تقريرا بما تم إنجازه، لافتة إلى أن رئيس الوزراء وجه بالاجتماع الفوري مع الجهات المعنية والمجلس لحل المشكلات.

المجلس وجه أصحاب الإعاقة بتسجيل شكوى

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي لذوي الهمم، أن المجلس القومي وجه أصحاب الإعاقة بتسجيل شكوى لدى المجلس ومن ثم تحول إلى وزارة التضامن، موضحة أن التضامن أعلنت أنه بعد الكشف الطبي على الحالات الصعبة في المستشفيات يتم منحهم البطاقة بشكل فوري دون الالتزام بتسجيل على الموقع.