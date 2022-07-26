بعد فيديو التعدي على طفل من ذوي الهمم.. محام يوضح العقوبة القانونية

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لشخصين من الأخصائيين النفسيين في إحدى دور الرعاية بمحافظة الإسكندرية، بالتعدي على أحد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة «مصاب بالتوحد»، لذلك يتساءل الكثيرون عن العقوبة المنتظرة لمرتكبي الواقعة؟

عقوبة التعدي على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة

وتعليقا على ذلك، قال المحامي أشرف ناجي خلال حديثه مع «الوطن»، أن التعدي على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعد جريمة يعاقب عليها القانون طبقا لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات رقم 10 لسنة 2018، وأن العقوبة التي تنتظر الشخص المتعدي عليهم هي الحبس والغرامة.

غرامة 5 ألاف جنيه

وأضاف المحامي، أن عقوبة التعدي على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، تتراوح ما بين الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، أو الغرامة طبقا لنص المادة 45 من قانون حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات، والتي تنص على معاقبة كل عرض شخصا من ذوي الإعاقة لإحدى حالات الخطر مثل الضرب أو الحبس لذوي الاحتياجات الخاصة بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنيه.

وتابع «ناجي»، أن شخص أو طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعتبر معرضا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي بسبب الإعاقة وذلك في الحالات الآتية: إذا تعرض أمنه وأخلاقه أو صحته للخطر، أو حبسه وعزله عن المجتمع بدون سند قانوني.

أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية له، أو الاعتداء بالضرب في دور الرعاية والتأهيل، جميع ذلك يعاقب عليه القانون الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة وهو قانون حقوق الأشخاص، بالحبس 6 أشهر وبالغرامة 5 ألاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه.

وأشار المحامي أشرف، أن طبقا لما هو منصوص عليه في قانون العقوبات والقوانين الخاصة، فإذا كان الفعل يشكل جريمة منصوص لها عقوبة أشد في قانون العقوبات فتطبق العقوبة الأشد المنصوص عليها، وهذه العقوبات علي من يعرض حياه ذوي الإعاقة للخطر مع تعريف حالات الخطر التي قد يتعرضوا لها، أما مرتكبي أي جريمة من حالات الخطر علي أي شخص من ذوي الإعاقة فيطبق عليه العقوبة الأشد في قانون العقوبات.