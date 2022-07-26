«المصريين الأحرار» ينظم ملتقى لتوظيف الشباب بالقاهرة 6 أغسطس

يعقد حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، ملتقى التوظيف ربع السنوي، يوم السبت بعد المقبل، الموافق 6 أغسطس، وذلك بمقر الحزب الرئيسي في 140 شارع العروبة بصلاح سالم بالقاهرة، على أن تبدأ الفعاليات الخامسة عصرًا وتستمر حتى العاشرة مساءً.

ويعقد الملتقى برعاية الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، ومتابعة الدكتورة هبة تراضي واصل الأمين العام، وإشراف وتنظيم لجنة خدمة المواطنين المركزية بقيادة وحيد وجيه.

فرص عمل للجنسين

ويشارك في فاعليات الملتقى عدد ضخم من كبرى الشركات الخاصة في غالبية المجالات وسلاسل مطاعم، وغيرها، وتوفر الشركات مئات من فرص العمل للجنسين من الشباب، للمؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل والفنيين والسائقين والفنيين وغيرهم.

ويأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي لحزب المصريين الأحرار لتوفير الوظائف، بالتنسيق مع كبرى الشركات والمؤسسات، لخدمة الشباب والحد من البطالة واستمرار ملتقيات التوظيف المكبرة، إضافة لتوفير خدمات مستمرة توظيف وعلاج وصحة وغيرها على مدار العام.

ملتقيات دورية

كما أكدت لجنة خدمة المواطنين المركزية، تكثيف جهودها الرامية لخدمة المجتمع والمواطن بكل السبل والإمكانات المتاحة على مدار الساعة في جميع القطاعات، ومؤازرة خطوات الدولة المصرية تحت قيادتها الرشيدة ومؤسساتها القوية.

جدير بالاشارة أن الحزب ينظم ملتقى توظيف بصورة دورية بالمقر الرئيسي للحزب بالعروبة، ويحضره العديد الشركات الخاصة، ويساهم الحزب في توفير مئات الوظائف للشباب بجميع المؤهلات العلمية لخدمة الوطن.